Wall Street abre en alza tras cifras sobre la inflación en EEUU

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Wall Street abrió al alza el miércoles, manteniendo el impulso de la víspera por los datos sobre la inflación en Estados Unidos que despejan el camino para que la Reserva Federal (Fed) flexibilice su política monetaria.

En los primeros intercambios, el Dow Jones sumó 0,40%, el tecnológico Nasdaq avanzó 0,39% y el índice más amplio S&P 500 ganó 0,33%.

La Bolsa de Nueva York cerró el martes en fuerte alza impulsada por la publicación de un índice de inflación en Estados Unidos que parece despejar el camino para que la Reserva Federal (Fed, banco central) baje sus tasas de interés a partir de septiembre.

Los índices Nasdaq (+1,39 %) y S&P 500 (+1,14 %) alcanzaron nuevos récords, con 21.681,90 y 6.445,76 puntos respectivamente. El Dow Jones ganó un 1,10 %.

Una inflación moderada

"El índice de precios al consumo (IPC), dio un importante alivio a los mercados al constatar "que el temido impacto de los aranceles era menos evidente en las cifras de julio que en las de junio", comentó Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

En julio, el IPC subió un 2,7% respecto a julio del año pasado y el 2,8% de junio, sin cambios en la comparación, informó el Departamento de Trabajo.

Este informe "refuerza la idea de que los aranceles no han provocado una inflación significativa" para los estadounidenses, señala José Torres, de Interactive Brokers.

En consecuencia, "nada parece impedir que la Fed reduzca sus tasas de interés en septiembre", en la próxima reunión de política monetaria, afirmó Kourkafas.

FUENTE: Con información de AFP.