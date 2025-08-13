miércoles 13  de  agosto 2025
LA BOLSA

Wall Street abre en alza tras cifras sobre la inflación en EEUU

En los primeros intercambios, el Dow Jones sumó 0,40%, el tecnológico Nasdaq avanzó 0,39% y el índice más amplio S&P 500 ganó 0,33%.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el miércoles, manteniendo el impulso de la víspera por los datos sobre la inflación en Estados Unidos que despejan el camino para que la Reserva Federal (Fed) flexibilice su política monetaria.

En los primeros intercambios, el Dow Jones sumó 0,40%, el tecnológico Nasdaq avanzó 0,39% y el índice más amplio S&P 500 ganó 0,33%.

Lee además
Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas el 19 de junio de 1991 antes de ofrecer un recorrido por una de sus torres de condominios. 
EEUU

En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"
Orlando Viera-Blanco. 
ANÁLISIS

La Doctrina Trump: la justa causa

La Bolsa de Nueva York cerró el martes en fuerte alza impulsada por la publicación de un índice de inflación en Estados Unidos que parece despejar el camino para que la Reserva Federal (Fed, banco central) baje sus tasas de interés a partir de septiembre.

Los índices Nasdaq (+1,39 %) y S&P 500 (+1,14 %) alcanzaron nuevos récords, con 21.681,90 y 6.445,76 puntos respectivamente. El Dow Jones ganó un 1,10 %.

Una inflación moderada

"El índice de precios al consumo (IPC), dio un importante alivio a los mercados al constatar "que el temido impacto de los aranceles era menos evidente en las cifras de julio que en las de junio", comentó Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

En julio, el IPC subió un 2,7% respecto a julio del año pasado y el 2,8% de junio, sin cambios en la comparación, informó el Departamento de Trabajo.

Este informe "refuerza la idea de que los aranceles no han provocado una inflación significativa" para los estadounidenses, señala José Torres, de Interactive Brokers.

En consecuencia, "nada parece impedir que la Fed reduzca sus tasas de interés en septiembre", en la próxima reunión de política monetaria, afirmó Kourkafas.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Wall Street cierra en fuerte alza ante la expectativa de reducción de tasas de interés

Wall street abre estable tras semana de ganancias y a la espera de datos de inflación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Te puede interesar

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Defensa de exgobernadora de Puerto Rico revela investigación que "colapsó" caso federal