lunes 4  de  mayo 2026
LA BOLSA

Wall Street abre en leve baja ante nuevos resultados de empresas

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones bajaba 0,31% mientras que el Nasdaq (-0,01%) y el S&P 500 (-0,02%) se mostraban prácticamente en equilibrio

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió en leve baja este lunes, prudente ante una semana cargada de resultados de empresas y con la persistente incertidumbre en Oriente Medio como telón de fondo.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones bajaba 0,31% mientras que el Nasdaq (-0,01%) y el S&P 500 (-0,02%) se mostraban prácticamente en equilibrio.

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La Bolsa de Nueva York cerró el viernes en máximos históricos, impulsada por los resultados empresariales, comenzando con los de Apple, la tercera empresa más grande del mundo por capitalización bursátil.

El Nasdaq subió 0,89% hasta los 25.114,44 puntos y el S&P 500 aumentó 0,29% hasta los 7.230,12 puntos, con lo que superaron sus máximos históricos del día anterior.

Solo el índice Dow Jones registró un descenso del 0,31%.

"El mercado está muy fuerte ahora mismo. Tendríamos motivos de sobra para bajar, pero en cambio, (los índices) están alcanzando nuevos máximos históricos, lo que dice mucho de su fortaleza", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Nasdaq Y S&P 500

En abril, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ganancias prácticamente ininterrumpidas, estableciendo numerosos récords.

El Nasdaq y el S&P 500 tuvieron así su mejor mes desde 2020 y la pandemia de COVID-19, con rentabilidades del 15% y el 10%, respectivamente.

Este impulso se debió a unos resultados trimestrales que superaron las expectativas.

De las más de 300 empresas del S&P 500 que han publicado sus resultados trimestrales, "el 84% registró una sorpresa positiva en términos de ganancias por acción y el 81% en términos de ingresos", señala la firma de datos financieros FactSet.

Si este ritmo se mantiene, marcaría el trimestre más rentable desde al menos 2009, según FactSet.

Apple, el último gigante tecnológico en divulgar sus resultados, reportó un sólido segundo trimestre para su año fiscal, gracias en particular a las robustas ventas del iPhone.

Su beneficio neto aumentó un 19% interanual, hasta alcanzar los 29.600 millones de dólares y las ganancias por acción se situaron en 2,01 dólares, frente a 1,95 dólares previstos por el consenso de FactSet.

El precio de las acciones creció un 3,24%, hasta los 280,14 dólares, lo que añadió más de 120.000 millones de dólares a su capitalización bursátil de la firma.

Según José Torres, de Interactive Brokers, los inversores bursátiles están "ignorando por completo los riesgos macroeconómicos y el aumento de los costes de endeudamiento".

FUENTE: Con información de AFP

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