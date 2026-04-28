martes 28  de  abril 2026
LA BOLSA

Wall Street abre dispar ante publicación de resultados de tecnológicas

El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, retrocedía 0,83% y el S&P 500 caía un 0,49%. El Dow Jones permanecía estable (+0,01%)

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió a la baja este martes, con los inversores enfrentando varias preocupaciones, principalmente en torno a las empresas tecnológicas, en vísperas de la publicación de los resultados de varias grandes empresas del sector.

Tras la apertura, el Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, retrocedía 0,83% y el S&P 500 caía un 0,49%. El Dow Jones permanecía estable (+0,01%).

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Las acciones de Oracle y CoreWeave se desplomaban el martes un 4% y 3,6%, respectivamente, después de que el Wall Street Journal publicara un informe en el que aseguraba que OpenAI no ha alcanzado su objetivo de número de usuarios ni de ingresos.

La rentabilidad

Esta información reavivó los temores sobre la rentabilidad de las gigantescas inversiones realizadas por la tecnológicas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Oracle ha firmado uno de los mayores acuerdos con OpenAI, por un valor de 300.000 millones de dólares en cinco años para aumentar la potencia de cálculo.

CoreWeave, una startup respaldada por el gigante de la fabricación de chips Nvidia, cerró un acuerdo el mes pasado de 11.900 millones de dólares con OpenAI para proporcionar infraestructura de IA.

Los fabricantes de chips, entre ellos Nvidia, Broadcom y Advanced Micro Devices, también registraban caídas.

FUENTE: Con información AFP.

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