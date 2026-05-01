EEUU reabastece de combustible y municiones a buques en medio de estancamiento del diálogo

MIAMI. El Ejército de Estados Unidos confirmó que está “reabasteciendo” a sus buques desplegados en Oriente Próximo, en medio del estancamiento del proceso de diálogo entre Washington y Teherán y en medio del alto el fuego alcanzado para intentar allanar el camino a un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó un mensaje en redes sociales sobre la carga de suministros en el destructor “USS Delbert D. Black”, que apoya al grupo naval encabezado por el portaaeronaves “USS Abraham Lincoln” en Oriente Próximo.

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"Los reabastecimientos en marcha permiten a los buques de la Armada recibir combustible, comida, municiones y suministros esenciales”, manifestó, sin dar más detalles ni especificar el alcance de estas labores en la zona de responsabilidad del CENTCOM, encargado de las operaciones militares contra Irán.

Por otra parte, ha cifrado en 44 los buques que han sido bloqueados y forzados a volver a puerto en Irán, a los que se suman varios abordajes duramente criticados desde Teherán, en el marco del bloqueo impuesto a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

“Hasta hoy, 44 buques comerciales han recibido orden de dar la vuelta o volver a puerto", dijo el CENTCOM en redes sociales, junto a una fotografía de un marine durante una misión de vigilancia y supervisión "en el marco de las operaciones de bloqueo naval contra Irán".

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El CENTCOM eleva a 44 los buques que han tenido que dar la vuelta o volver a puerto a Irán a causa de su bloqueo al estrecho de Ormuzhttps://t.co/gTJhwsxIYK — EP Internacional (@EPinternacional) May 1, 2026

FUENTE: Con información de Europa Press