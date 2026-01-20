martes 20  de  enero 2026
Wall Street abre con marcada caída ante presiones sobre Europa

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 1,25%, el índice Nasdaq retrocedía un 1,59% y el índice amplio S&P 500 cedía un 1,32%

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió en rojo el martes, lastrada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, que el presidente estadounidense, Donald Trump, atiza usando los aranceles como amenaza para apoderarse de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono el sábado en su empeño por adquirir Groenlandia, amenazando a varios países europeos con aranceles de hasta 25% hasta que se concrete una compra del territorio danés.

La advertencia de Trump va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales situado a las puertas del Ártico, con una población de 57.000 habitantes, pase a ser estadounidense.

Groenlandia: el punto clave geoestratégico de Washington

A partir del 1ro de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social.

"El 1ro de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió.

El republicano dijo que "estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable".

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente", añadió.

FUENTE: Con inforrmación de AFP.

