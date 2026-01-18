domingo 18  de  enero 2026
Contingente militar de Alemania abandona Groenlandia tras la amenaza arancelaria de Trump

Un portavoz del Ejército alemán confirmó la retirada de los 15 militares, que ya están de camino a la capital de Dinamarca, Copenhague

Personal militar de las Fuerzas Armadas alemanas Bundeswehr aborda el vuelo de Icelandair que sale del aeropuerto de Nuuk hacia Reikiavik el 18 de enero de 2026 en Nuuk, Groenlandia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN — Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en "misión de reconocimiento" abandonaron el territorio ártico menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión.

Un portavoz del Ejército alemán confirmó a la agencia DPA y al periódico 'Der Spiegel' la retirada de los 15 militares, que ya están de camino a la capital de Dinamarca, Copenhague.

Un soldado camina hacia el cuartel general del Comando Conjunto del Ártico, encargado de las tareas de defensa en y alrededor de Groenlandia y las Islas Feroe, en Nuuk, Groenlandia, el 15 de enero de 2026.
Cúpula Dorada

La Casa Blanca afirma que el despliegue de tropas europeas en Groenlandia "no tiene ningún impacto"
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Seguridad nacional

EEUU anuncia nuevos aranceles a 8 países europeos si no apoyan compra de Groenlandia

Según fuentes del diario 'Bild', la salida de los militares se produjo sin aviso previo tras permanecer desplegados menos de 48 horas en la isla.

Fortalecer la seguridad en el Ártico

El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este domingo que Alemania está firmemente del lado de Dinamarca y de la población de Groenlandia, y recalcó que "amenazar con aranceles socava las relaciones transatlánticas y encierra el riesgo de que se presente una escalada", añadió.

De este modo, Merz respondió a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los países de la UE y la OTAN que han desplazado soldados a Groenlandia y a los que podría gravar con unos aranceles del 10%, ampliables al 25% a partir de junio, si persisten en su actitud.

"Estamos firmemente unidos al lado de Dinamarca y de la población de Groenlandia. Como miembros de la OTAN tenemos la obligación de trabajar en fortalecer la seguridad en el Ártico", dijo Merz en su cuenta de X.

Alemania estuvo entre los ocho países que desplazaron soldados a Groenlandia con una misión de exploración con el propósito de determinar qué se podía hacer para fortalecer la seguridad de la isla y del Ártico.

Los 15 soldados que componían la misión llegaron el viernes a Groenlandia y abandonaron hoy la isla. Según el comando de la misión, esta se concluyó "exitosamente" y ahora deberán analizarse los resultados.

'Cúpula Dorada'

El presidente Trump insiste en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Trump amenazó con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

