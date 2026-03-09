lunes 9  de  marzo 2026
Ciudad de Doral, del "Escudo de las Américas" al reto monumental del G-20

La ciudad floridana superó el reto logístico de recibir a líderes hemisféricos y atrajo nuevas miradas de inversión internacional; el gobierno local se prepara para cumbre del G-20

Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral.

Doral
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La ciudad de Doral se posicionó como el nuevo núcleo de la diplomacia global tras albergar la cumbre de seguridad hemisférica "Escudo de las Américas" en el resort Trump National, un evento diseñado para forjar alianzas continentales contra el crimen organizado y que proyectó a esta urbe ante inversionistas mundiales.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, la alcaldesa Christi Fraga destacó los beneficios inmediatos y a largo plazo de esta reunión de alto nivel. Según la edil, el encuentro no solo impulsó la economía a través de la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, sino que expuso el potencial comercial del municipio ante cancilleres y empresarios internacionales.

"Este tipo de eventos atrajo los ojos del mundo hacia nuestra ciudad. No solo recibimos a líderes, cancilleres y embajadores, sino también a empresarios internacionales que reconocen nuestro potencial. Esto fomenta conversaciones con inversionistas, lo cual genera nuevos empleos y oportunidades para nuestros residentes", afirmó Fraga.

La cumbre "Escudo de las Américas", celebrada el fin de semana con la participación de 17 naciones, culminó con la firma de la llamada "Carta de Doral", un documento estratégico diseñado para combatir el crimen organizado a escala hemisférica.

En el encuentro, mandatarios internacionales como Javier Milei y Nayib Bukele, en conjunto con altos mandos de seguridad estadounidenses, encabezados por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, establecieron la Coalición de las Américas contra los Cárteles.

Además, acordaron nuevos protocolos de inteligencia compartida con el fin de ponerle freno el narcotráfico y contrarrestar la influencia económica de China en la región.

Despliegue de seguridad sin precedentes

El operativo para proteger a los dignatarios y líderes de las naciones participantes requirió una coordinación táctica muy estricta. “Nuestra fuerza policial, compuesta por 195 oficiales, recibió el respaldo del Condado Miami-Dade y del departamento de policía de Hialeah”, afirmó Fraga.

La prioridad del mando unificado consistió en blindar los recintos diplomáticos sin desatender las llamadas de emergencia en los vecindarios residenciales.

Al respecto, la alcaldesa explicó la magnitud del esfuerzo conjunto para mantener el orden de la ciudad.

"Esta coordinación masiva con Miami-Dade y Hialeah fue indispensable para poder garantizar la seguridad perimetral las 24 horas", detalló la funcionaria. Todo este despliegue, añadió la mandataria, “certifica a Doral como la verdadera puerta de las Américas”.

AFP__20260307__A2CL9JG__v2__HighRes__TrumpHostsAlignedLatinAmericanLeadersAtInternat
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamaci&oacute;n reci&eacute;n firmada en la Cumbre "Escudo de las Am&eacute;ricas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamación recién firmada en la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

Desafío del G-20

Lejos de pausar su agenda internacional, Doral ya afina detalles para un reto de proporciones históricas: la Cumbre de Líderes del G-20, programada para los días 14 y 15 de diciembre.

El Departamento de Estado confirmó que el evento tendrá lugar en el mismo complejo turístico, provisto con más de 100.000 pies cuadrados de espacio para convenciones.

Para la administración municipal, esta cita de diciembre representa un despliegue logístico de máxima categoría. En ese sentido, la alcaldesa Fraga reconoció la presión que significa recibir a las delegaciones más poderosas del planeta.

"A finales de año recibiremos la cumbre del G-20, por lo que mantenemos un trabajo estrecho en las proyecciones de este evento. Será crucial para nuestra ciudad, ya que albergaremos a países de alcance global como China y Rusia”, dijo la edil de Doral.

Agregó que “superar las expectativas de los organizadores en materia logística será una conversación de extrema importancia".

Ante la magnitud de esta cumbre histórica y para evitar controversias éticas del pasado, la Casa Blanca garantizó que la logística del evento operará 'al costo', sin generar beneficios financieros directos para el complejo turístico.

