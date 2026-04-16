jueves 16  de  abril 2026
MERCADOS

Wall Street cierra con nuevos récords del Nasdaq y del S&P500

Por segunda sesión consecutiva, el Nasdaq y el S&P 500 volvieron a batir su récord de cotización, gracias a sendas subidas de un 0,36%, hasta los 24.102,70 puntos, y de un 0,26 %, hasta los 7.041,28 puntos

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró al alza el jueves, impulsada por unas declaraciones de Donald Trump sobre el conflicto en Oriente Medio que se consideraron alentadoras.

Por segunda sesión consecutiva, el Nasdaq y el S&P 500 volvieron a batir su récord de cotización, gracias a sendas subidas de un 0,36%, hasta los 24.102,70 puntos, y de un 0,26 %, hasta los 7.041,28 puntos.

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"Los inversores empujan el movimiento para ver hasta dónde pueden llegar", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El mercado se beneficia de lo que se ha interpretado como "señales constructivas" para un eventual fin del conflicto en Medio Oriente, agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar su uranio enriquecido, una condición clave para un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

Teherán no ha confirmado esa información.

"La prudencia subsiste", advirtió José Torres, de Interactive Brokers.

FUENTE: Con información de AFP.

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