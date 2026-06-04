jueves 4  de  junio 2026
TECNOLOGíA

SpaceX en plena expansión con foco en Wall Street, Marte y las estrellas

SpaceX está en expansión: es contratista de la NASA y proveedor de internet por satélite, y absorbió la empresa emergente de inteligencia artificial de Elon Musk, que es propietaria de la red social X

Lanzamiento de la nueva version del cohete Starship fabricado por SpaceX.

Lanzamiento de la nueva version del cohete Starship fabricado por SpaceX.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Elon Musk fundó SpaceX en 2002 con el ambicioso objetivo de transportar humanos a Marte y establecer colonias en ese planeta.

Hoy la empresa de cohetes está en expansión: es contratista de la NASA y proveedor de internet por satélite, y absorbió la startup de inteligencia artificial de Musk, que es propietaria de la red social X.

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La compañía apunta a la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, con el objetivo de recaudar 75.000 millones de dólares sobre una valoración total de 1,77 billón de dólares, según anunció el miércoles.

La empresa pondrá a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La oferta podría realizarse este mes y desplazaría el récord de recaudación de 25.600 millones de dólares para una IPO, que hasta ahora ostenta la gigante petrolera saudita Aramco.

El dominio de la industria espacial

Musk, un empresario nacido en Sudáfrica, fundó SpaceX cuando tenía 30 años.

Su emprendimiento siguió a la venta de su empresa Zip2, tras lo cual fundó una compañía de pagos que luego se convertiría en PayPal.

Ganó mucho dinero y se sentía decepcionado de que la NASA no tuviera una misión a Marte.

Musk ideó un plan para enviar semillas a Marte para cultivar plantas, pero se vio frustrado en su intento de encontrar un medio para hacerlas llegar allí.

Así que fundó una empresa de cohetes.

Los primeros tiempos estuvieron llenos de fracasos y pérdidas económicas.

En 2008, SpaceX finalmente logró lanzar su cohete Falcon 1.

Con el tiempo, la empresa creó cohetes parcialmente reutilizables y consiguió contratos, incluso con la NASA.

El cohete Falcon 9 se convirtió en el caballo de batalla de la empresa y ha realizado cientos de misiones.

El siguiente hito de la empresa fue su nave Dragon, que llegó a la Estación Espacial Internacional en 2012. Más tarde se convirtió en la primera compañía espacial privada en enviar una tripulación al espacio.

Actualmente, Starship está en desarrollo con el ambicioso objetivo de convertirse en el primer cohete orbital reutilizable, con una segunda etapa capaz de transportar tanto tripulación como carga.

La empresa presentó recientemente su modelo Starship de tercera generación en una prueba de vuelo exitosa.

SpaceX tiene un contrato con la NASA para producir una variante modificada de Starship que serviría como sistema de alunizaje tripulado.

Colonizar Marte sigue siendo el sueño de SpaceX.

Una apuesta arriesgada

La empresa no tiene miedo de dejar pasar los plazos. También está acostumbrada a explosiones incendiarias, como han terminado varios de sus vuelos de prueba de Starship.

Pero con una esperada salida a bolsa y un lucrativo compromiso que cumplir con la NASA, el experto en astronáutica G. Scott Hubbard considera que la apuesta aumentó.

Una cosa es cuando "no estás arriesgando la vida de nadie" con los vuelos espaciales y "lo haces prácticamente con tu propio dinero", dijo el físico a la AFP.

Pero cuando la NASA entra en juego, eso "significa que tienes que ser muy riguroso", afirmó Hubbard, quien anteriormente dirigió el centro de investigación Ames de la agencia espacial.

Expertos del gobierno y de la industria han expresado su preocupación de que Starship no esté listo para el calendario de la NASA, y algunos incluso cuestionan si el sistema llegará a ser factible alguna vez.

Con eso en mente, la NASA planteó el año pasado la posibilidad de reabrir el contrato con SpaceX y utilizar primero el módulo de alunizaje de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, lo que abrió una pugna entre rivales.

La NASA espera llevar a cabo un encuentro en órbita entre su nave Orion y al menos un módulo de alunizaje en 2027, pero no está claro si tanto SpaceX como Blue Origin estarán preparados entonces.

FUENTE: Con información de AFP.

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