lunes 1  de  junio 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra con triple récord en sus principales índices

El Dow Jones ganó un 0,09% hasta 51.078,88 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,42% hasta 27.086,81 puntos y el S&P 500 subió un 0,26% hasta 7.599,96 puntos

Agentes de la Bolsa de Nueva York.

Agentes de la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street terminó el lunes con un triple récord por cuarta vez consecutiva, ya que el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) eclipsó cualquier situación en Medio Oriente.

El Dow Jones ganó un marginal 0,09% hasta 51.078,88 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,42% hasta 27.086,81 puntos y el S&P 500 subió un 0,26% hasta 7.599,96 puntos.

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"El mercado no parece preocupado por las tensiones geopolíticas (...) pese a los riesgos inflacionarios y de ralentización de la economía ligados al conflicto", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó de que Teherán había detenido las negociaciones en protesta por la ofensiva de Israel en el Líbano.

Esas declaraciones dispararon el precio del petróleo.

Pero, a pesar de las presiones inflacionarias, "los inversores parecen no cansarse" del actual repunte del mercado, dijo a la AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Y una vez más el lunes, pusieron los ojos en las acciones tecnológicas.

El boom llegó por el anuncio de Nvidia de nuevos procesadores para portátiles con sistema Windows, para modernizar los dispositivos en la era de la IA.

El gigante de los chips ganó un 6,26% hasta 224,36 dólares por acción. Microsoft creció un 2,28% hasta los 460,52 dólares por título.

También crecieron los fabricantes de ordenadores Dell (+10,74%) y HP (+3,34%), y otros grandes nombres tecnológicos como Oracle (+9,87%) y Micron (+6,56%).

FUENTE: Con información de AFP.

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