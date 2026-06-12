viernes 12  de  junio 2026
MERCADO BURSáTIL

Wall Street cierra en verde por posible acuerdo EEUU-Irán y acciones de SpaceX

El Dow Jones subió un 0,70%, el índice Nasdaq avanzó un 0,31% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,50%. La acción cerró a 160,95 dólares, es decir, un 19,22%

Gwynne Shotwell, jefa de la oficina de operaciones de SpaceX, celebra la salida a Bolsa de la empresa junto a empleados y ejecutivos de la empresa.

Gwynne Shotwell, jefa de la oficina de operaciones de SpaceX, celebra la salida a Bolsa de la empresa junto a empleados y ejecutivos de la empresa.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró al alza el viernes, impulsada por las esperanzas de un avance diplomático entre Washington y Teherán y por la salida a bolsa récord del gigante SpaceX, considerada un éxito.

El Dow Jones subió un 0,70%, el índice Nasdaq avanzó un 0,31% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,50%.

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"El mercado alimenta la esperanza de un alto el fuego prolongado entre Estados Unidos e Irán", explicó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que un acuerdo negociado bajo los auspicios de Pakistán "nunca ha estado tan cerca".

Estos anuncios provocaron la caída de los precios del petróleo, lo que reforzó el optimismo en Wall Street, aunque algunos analistas siguen llamando a la prudencia.

"Llevamos decenas de veces oyendo que va a pasar algo" en el frente geopolítico, dice Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

La histórica salida de SpaceX en la Bolsa

Paralelamente, Wall Street se vio respaldada el viernes por la histórica salida a la Bolsa de SpaceX, el gigante espacial y de la inteligencia artificial (IA) propiedad del magnate Elon Musk, que se convirtió en el primer billonario del mundo.

La acción cerró a 160,95 dólares, es decir, un 19,22% por encima del precio fijado inicialmente por la empresa.

SpaceX recaudó nada menos que 75.000 millones de dólares, el triple del récord ostentado desde 2019 por la petrolera saudita Aramco. Y superó el umbral de los 2 billones de dólares de capitalización bursátil, situándola entre las ocho mayores del mercado.

"En el mercado hay cierto alivio al pensar que todo haya salido tan bien", estima Patrick O’Hare, para quien esto es alentador "para el sector de la IA".

"Es, sin lugar a dudas, una historia que se inscribirá en el largo plazo", subraya John Belton, de Gabelli Funds. "Numerosas oportunidades prometedoras esperan a la empresa".

FUENTE: Con información de AFP.

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