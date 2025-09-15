lunes 15  de  septiembre 2025
LA BOLSA

Wall Street cierra en verde y con nuevos récords antes de reunión de la Fed

Dos índices alcanzaron nuevos máximos al cierre: el Nasdaq (+0,94%, a 22.348,75 puntos) y el ampliado S&P 500 (+0,47%, a 6.615,28 puntos). El Dow Jones ganó un 0,11%

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

ANGELA WEISS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró al alza el lunes, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) a partir del miércoles, en un contexto de buenas noticias para el sector tecnológico.

Dos índices alcanzaron nuevos máximos al cierre: el Nasdaq (+0,94%, a 22.348,75 puntos) y el ampliado S&P 500 (+0,47%, a 6.615,28 puntos). El Dow Jones ganó un 0,11%.

La bolsa de Valores de Nueva York cerró con resultados mixtos el viernes antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) en la que se espera el primer recorte de tasas del año.

El índice industrial Dow Jones perdió un 0,59%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,44% y el S&P 500 cerró prácticamente sin cambios (-0,05%).

"No hubo datos económicos hoy y estamos en pleno período de silencio de la Fed, por lo que no hay comentarios que puedan influir en el mercado", dijo Christopher Low, de FHN Financial.

El mercado laboral es débil", reflexionó Low. Pero esto no comenzó ahora sino a mediados de 2023 y la Reserva Federal giró su rostro.

Precisamente, es esta constatación la que podría llevar al banco central estadounidense a flexibilizar su política monetaria para dar un impulso a la economía.

El comité de política monetaria (FOMC) se reunirá a partir de este martes y emitirá su decisión sobre la evolución de las tasas al día siguiente.

Los analistas son unánimes: las tasas de interés de la Fed deberían disminuir en un cuarto de punto porcentual la semana próxima, la primera reducción desde diciembre de 2024.

Wall Street ha "integrado la bajada de tasas", aseguró Low. Pero el mercado estadounidense "no sabe qué tipo de orientación obtendremos" de la Fed.

Tras la reunión del miércoles, "tendremos nuevas previsiones económicas de la Fed", lo que permitirá "evaluar la cantidad de reducciones (de los tipos de interés) que tiene en mente para el futuro", anticipó el analista.

En el mercado, Microsoft (+1,77% a 509,90 dólares) ganó terreno, beneficiándose del acuerdo preliminar con OpenAI, creadora de ChatGPT.

Microsoft es tanto un accionista minoritario como un socio comercial privilegiado de OpenAI, en el que ha invertido cerca de 13.000 millones de dólares.

El fabricante de semiconductores Micron alcanzó un máximo histórico de 157,23 dólares (+4,42%) después de que los analistas de Citi elevaran sus expectativas sobre el precio de su acción.

El grupo de medios Warner Bros Discovery tuvo un segundo día de auge (+16,70% a 18,87 dólares) tras publicaciones de prensa del día anterior que indicaban que su competidor Paramount Skydance podría adquirirlo y formar así un nuevo gigante del entretenimiento.

FUENTE: Con información de AFP.

