Acciones de Oracle suben un descomunal 40% en Wall Street

Las acciones de Oracle se cotizaban a 337,02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos 950.000 millones de dólares

Sede principal de la compañía Oracle  en Redwood Shores, California

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El precio de las acciones de Oracle se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

A los 40 minutos de negociación en Wall Street, las acciones de Oracle cotizaban a 337,02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos 950.000 millones de dólares.

Este incremento aumentaró significativamente la fortuna del presidente de Oracle, Larry Ellison, quien podría superar a Elon Musk como la persona más rica del mundo.

Al publicar sus resultados trimestrales el martes, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, "para alcanzar los 18.000 millones de dólares este año fiscal".

Pronósticos de una enorme escalada

Se espera que luego "aumenten a 32.000 millones, 73.000 millones, 114.000 millones y 144.000 millones de dólares en los cuatro años fiscales siguientes", detalló.

Según la compañía, "la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos".

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de "asombroso", puesto que la compañía firmó "cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes".

Oracle se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial (IA) y la enorme demanda de centros de datos.

"La compañía está tomando una ventaja considerable en este mercado gracias a nuevos contratos", señala Keith Weiss de MS Research.

El colosal aumento de sus previsiones "ha inyectado un renovado entusiasmo en el creciente sector de la IA", explica Patrick O'Hare de Briefing.com.

En este contexto, el índice Nasdaq, con una fuerte representación tecnológica, alcanzaba niveles récord, subiendo un 0,53%.

Wall Street ha sido impulsada en los últimos años por un fervor alrededor de la IA que beneficia a varios pesos pesados del sector, como Nvidia, gigante de los semiconductores y primera capitalización mundial.

FUENTE: Con información de AFP.

