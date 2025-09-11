Acciones de Warner Bros. se disparan en Wall Street tras posible venta a Paramount

Logo de la legendaria empresa de cine y entretenimiento Warner Bros. Corporation. KEVIN DIETSCH / AFP

El grupo de medios Warner Bros. Discovery se disparó en la Bolsa de Nueva York este jueves luego de que varios medios de prensa informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo.







Según The Wall Street Journal, Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta de compra de la mayoría de las acciones de Warner Bros.

En consecuencia, las acciones del gigante del entretenimiento se dispararon un 31,74%, hasta alcanzar los 16,52 dólares. Paramount subió un 8,41 %, hasta los 16,38 dólares. FUENTE: Con información de AFP.

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP