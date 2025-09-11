jueves 11  de  septiembre 2025
COMPRAVENTA

Acciones de Warner Bros. se disparan en Wall Street tras posible venta a Paramount

Según The Wall Street Journal, Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta de compra de la mayoría de las acciones de Warner Bros

Logo de la legendaria empresa de cine y entretenimiento&nbsp; Warner Bros. Corporation.

Logo de la legendaria empresa de cine y entretenimiento  Warner Bros. Corporation.

KEVIN DIETSCH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El grupo de medios Warner Bros. Discovery se disparó en la Bolsa de Nueva York este jueves luego de que varios medios de prensa informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo.

Según The Wall Street Journal, Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta de compra de la mayoría de las acciones de Warner Bros.

En consecuencia, las acciones del gigante del entretenimiento se dispararon un 31,74%, hasta alcanzar los 16,52 dólares. Paramount subió un 8,41 %, hasta los 16,38 dólares.

FUENTE: Con información de AFP.

