lunes 13  de  julio 2026
Tecnología militar

EEUU confirma uso de drones navales por primera vez para atacar centro de submarinos en Irán

El Comando Central sostuvo que los ataques "degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial"

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

@CENTCOM
La Marina de los Estados Unidos y Boeing realizaron pruebas en tierra del MQ-25 Stingray en Chambers Field, en la Estación Naval Norfolk, Virginia.&nbsp;

La Marina de los Estados Unidos y Boeing realizaron pruebas en tierra del MQ-25 Stingray en Chambers Field, en la Estación Naval Norfolk, Virginia. 

Especialista en Comunicación Sam Jenkins / Marina de los EEUU
El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica

@Southcom / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, informó este lunes el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en medio de la nueva escalada de la guerra.

El organismo, con sede en Florida, publicó un vídeo del ataque en sus redes sociales junto con un comunicado en el que expuso que las fuerzas del CENTCOM "atacaron con éxito" el domingo dicha instalación en un puerto iraní con "múltiples drones de superficie para ataques unidireccionales".

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"Tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, lo que marca la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean drones marítimos en operaciones de combate", indicó.

El Comando Central sostuvo que los ataques "degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial".

"Ayer, utilizando múltiples drones de superficie de ataque de un solo sentido, las fuerzas del CENTCOM atacaron con éxito una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán", indicó la entidad militar en un comunicado en el que especifica que usó "tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair" que impactaron contra el puerto en una base naval en Bandar Abbas, en la costa iraní.

En los últimos días, la región ha sido escenario de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de bombardeos estadounidenses sobre Irán, enmarcados en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones y seguido con sus ataques en la estratégica ruta comercial.

En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

Bloqueo naval

Este lunes, en un nuevo giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró "abierto" el estrecho de Ormuz, anunciando que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todo el cargamento que transite este paso, tras incidir en que cobra este arancel como "guardián" de la estratégica ruta para proteger a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto.

La guerra se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz, por donde circulaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.

Las fuerzas estadounidenses reportaron haber atacado el fin de semana aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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