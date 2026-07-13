EEUU endurece las sanciones contra diez entidades clave del régimen cubano

MIAMI. - La Administración del presidente Donald Trump endureció este lunes su política hacia Cuba al sancionar a diez entidades consideradas por Washington piezas fundamentales para el sostenimiento económico y el aparato represivo del régimen, entre ellas el Ministerio de Turismo, empresas estatales y organizaciones señaladas por participar en labores de vigilancia y control sobre la población.

El anuncio, realizado por el Departamento de Estado, forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre La Habana mediante el bloqueo de fuentes de ingresos y la imposición de nuevas restricciones contra instituciones que, según Estados Unidos, contribuyen a mantener la estructura política y de seguridad del Gobierno cubano.

Entre las designaciones sobresale, por primera vez, el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), al que Washington identifica como uno de los principales generadores de divisas del país fuera del conglomerado militar GAESA. También fueron incluidos Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), señalada por participar en la exportación de trabajadores cubanos a Angola; el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX); Enetec S.A. y Coreydan S.A., vinculadas al sector energético; la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL), dedicada a servicios financieros y seguros; y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

Las medidas alcanzan igualmente a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Brigadas de Respuesta Rápida, organizaciones que el Gobierno estadounidense identifica como parte de la estructura utilizada por el régimen para vigilar, intimidar y reprimir a la población, especialmente durante protestas y operativos contra la disidencia.

El paquete fue anunciado dos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, reiterara, al conmemorarse el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, que Estados Unidos continuará utilizando “todos los mecanismos a nuestra disposición” para enfrentar las amenazas que, a su juicio, representa el régimen cubano para la seguridad nacional y favorecer una transición democrática en la isla.

Las designaciones fueron adoptadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump, que autoriza sanciones contra personas y organizaciones vinculadas con la represión, el aparato de seguridad o actividades consideradas contrarias a los intereses de política exterior de Estados Unidos.

Como consecuencia de la decisión, todos los bienes e intereses de las entidades incluidas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Asimismo, ciudadanos, empresas e instituciones financieras de ese país tienen prohibido realizar transacciones con ellas sin autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Washington advirtió además que compañías extranjeras que mantengan operaciones con cualquiera de las organizaciones sancionadas, especialmente en los sectores energético, financiero, marítimo, de defensa o seguridad, podrían exponerse a restricciones similares.

La nueva ronda de sanciones representa una de las ampliaciones más significativas de la presión económica sobre Cuba desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Con este paso, la Administración estadounidense busca limitar el acceso del régimen a recursos financieros y aumentar el costo para las instituciones que considera esenciales tanto para su funcionamiento económico como para la represión de la oposición y la sociedad civil.