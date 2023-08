Abrumadora mayoría descalifica a Biden para otro mandato

Lo menos importante acerca de las encuestas sobre Biden y los demócratas es la edad del mandatario, sino las crisis que han creado dentro y fuera del país, entre ellas la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, una inflación récord de 9,1% que aún persiste alta después de casi tres años, la crisis humanitaria y de violencia en la frontera con la entrada de más de 6 millones de personas ilegales hasta ahora y el amplio costo para los contribuyentes, junto al incremento del tráfico de fentanilo por la frontera y las muertes a consecuencia de este flagelo.

Más del 80% de los índices econónicos del país se han mantenido en rojo durante más de dos años resaltando el incremento de la deuda pública récord sobre los casi 32 billones de dólares, una recesión hipotecaria con 14 meses de fuertes caídas en las ventas de viviendas de uso y nuevas, recesión que el gobierno niega al igual que lo hizo con los dos períodos de caída del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos; el freno del consumo a pesar de que los grandes medios de prensa y el gobierno afirman lo contrario, un déficit comercial récord en 2021 y 2022 y una contracción durante 9 meses de la actividad manufectarera, entre muchos otros graves problemas económicos.

A todo lo anterior se le agrega la crisis bancaria que no ha terminado y los casi 200.000 millones de la guerra de Ucrania, una carga del gobierno de Biden para los contribuyentes estadounidenses.

La sorprendente capacidad de Trump y su sólido respaldo

Trump lleva una amplia ventaja a sus rivales por la nominación presidencial republicana a pesar de que enfrenta imputaciones penales fomentadas por el Departamento de Justicia de Joe Biden.

Un nuevo sondeo efectuado por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos halló que gran parte del público coincide en evaluar la característica que Biden no puede modificar.

Al presidente le ha dado por plantear él mismo la cuestión de la edad, con bromas, como si tratara de relajar a su audiencia en lo que respecta al tema de sus 80 años.

La discriminación por edad podrá estar prohibida en el ámbito laboral, pero los empleadores del Presidente —los habitantes de Estados Unidos— no tienen reparo en mostrar su parcialidad.

En la encuesta, el 77% dijo que Biden está demasiado viejo para ser eficaz durante cuatro años más. Si ha sido pésimo el primer mandato, el segundo sería para un mayor sufrimiento del pueblo norteamericano.

No sólo el 89% de los republicanos dicen eso, sino que también piensa así el 69% de los demócratas. Ese punto de vista es sostenido en diversos grupos etarios, no sólo entre los jóvenes, aunque demócratas de mayor edad se muestran un poco favorables a las aspiraciones de ser reelegido en 2024.

En contraste, menos de la mitad de los adultos de Estados Unidos dice que Trump está demasiado viejo para el puesto, y aquí se hace visible la conocida división partidista: es mucho más probable que los demócratas descalifiquen a Trump por su edad que los republicanos.

Los demócratas, los republicanos y los independientes quieren usar una amplia escoba para barrer los salones del poder, imponiendo límites de edad para la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

En total, aproximadamente dos terceras partes de los adultos estadounidenses respaldan instituir un tope de edad a los candidatos para la presidencia y el Congreso, y una edad obligatoria de jubilación para los jueces.

Específicamente, el 67% está a favor de requerir que los jueces de la Corte Suprema se retiren a cierta edad, el 68% apoyan instituir límites de edad para la Cámara de Representantes y el Senado, y el 66% respaldan hacer lo propio para los candidatos a la Presidencia.

Como la mayor parte de los políticos son de edad avanzada y se requeriría hacer cambios en la Constitución, no es de esperar que se logren dichos cambios con prontitud.

De todas formas, el sondeo deja entrever que mucha gente de diversas tendencias políticas está abierta a que un rostro más joven, o más novedoso, o ambos, capture la imaginación del público.

La campaña de los grandes medios de izquierda y de extrema izquierda parece inclinarser ahora hacia la tangente de la edad y no, como era de esperar, hacia la desaprobación de más de 70% de la gestión presidencial de Joe Biden.

___

La encuesta a 1.165 adultos se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto de 2023, utilizando una muestra tomada del Panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidad, el cual está diseñado para que sea representativo de la población de Estados Unidos.

El margen de error de muestreo para todos los que respondieron es de más o menos 3,8 puntos porcentuales.

lmorales@diariolasamericas.com

FUENTE: con información de Afp