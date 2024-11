Acción de Gracias: Consejos para mantener a las mascotas seguras ese día

Evita los restos de comida: Exceso de alimentos ricos en grasas o simplemente nuevos pueden alterar el estómago de una mascota e incluso causar pancreatitis, que puede ser mortal. Para hacer especial la comida de las mascotas en las fiestas, sugiere a los invitados ofrecer golosinas especiales para mascotas o en su lugar, distraerlos con un juguete divertido. También hay muchas recetas en línea para hacer golosinas caseras para perros y gatos, que son divertidas de preparar y saludables para ellos.

No le des un hueso a un perro: Los perros y gatos nunca deben recibir huesos de aves, ya que pueden romperse o astillarse en el estómago de la mascota. Para evitar esta situación potencialmente mortal, todos los huesos deben desecharse en un bote de basura y cerrarse de inmediato.

Evita las toxinas: Algunos ingredientes comunes son extremadamente tóxicos para las mascotas y deben mantenerse fuera de su alcance, incluyendo chocolate, cebollas, pasas y uvas. Estos ingredientes suelen estar en platos típicos de Acción de Gracias, como el relleno, la cazuela de judías verdes y otros favoritos de la temporada.

Preparación adecuada: Asegúrate de desechar los artículos de preparación tan pronto como ya no sean necesarios y mantén otros objetos potencialmente dañinos en superficies altas y fuera del alcance para que no resulten tentadores para las mascotas curiosas.

“Durante esta temporada de gratitud, también es importante recordar a otros que no son tan afortunados, incluidos los perros y gatos sin hogar”, dijo Julie Castle, Directora Ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Muchos albergues en todo el país están actualmente al máximo de su capacidad, por lo que si puedes ser hogar temporal o adoptar una mascota, el momento es ahora. No solo estarás salvando una vida, sino que también desempeñarás un papel fundamental en ayudar a que todos los albergues en los Estados Unidos logren la meta de no sacrificar mascotas.

Para encontrar un albergue o rescatista local cerca de tu casa, visita salvaunamascota.org.

Información sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 415,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,800 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.