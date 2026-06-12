Nueva ley en Florida abre la puerta a facturas de agua más bajas para miles de residentes

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.

MIAMI GARDENS.- Miles de residentes de Florida podrían beneficiarse de una reducción en sus facturas de agua y alcantarillado tras la promulgación de la HB 1451, una legislación que introduce cambios en la manera en que algunas ciudades cobran por los servicios suministrados fuera de sus fronteras.

La medida tiene especial relevancia para comunidades como Miami Gardens, donde numerosos hogares reciben el suministro a través de la empresa municipal de North Miami Beach y durante años han estado sujetos a cargos adicionales por encontrarse fuera de esa jurisdicción.

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El comisionado del condado Miami-Dade Oliver Gilbert III en un comunicado recordó que los esfuerzos para eliminar esos cobros se extendieron durante más de una década y media.

“Esta victoria pertenece a toda una comunidad que se negó a rendirse”, expresó Gilbert. “Durante años, residentes, líderes municipales, funcionarios electos y defensores comunitarios se mantuvieron enfocados en lograr un resultado justo. Su perseverancia hizo posible este día”.

Hasta ahora, la normativa estatal permitía a determinadas ciudades aplicar un recargo de hasta 25% a consumidores ubicados fuera de sus límites territoriales. La nueva legislación establece un proceso de eliminación gradual de esos cargos, que deberá completarse a más tardar el 1 de julio de 2029, además de incorporar mayores controles sobre las tarifas aplicadas por proveedores públicos.

La disposición también reduce el margen máximo que puede cobrarse a clientes externos en comparación con quienes residen dentro de la localidad que presta el servicio. Asimismo, exige informes periódicos a la Comisión de Servicio Público de Florida y refuerza los mecanismos de transparencia relacionados con la fijación de tarifas.

Gilbert destacó además la labor de la representante estatal Felicia Robinson, a quien atribuyó un papel clave en el impulso de la iniciativa.

“La representante Robinson nunca abandonó esta lucha”, afirmó. “Durante años impulsó esta causa, mantuvo la atención sobre el problema y defendió a los residentes afectados por estos cargos. Su persistencia, liderazgo y dedicación ayudaron a hacer posible este día”.

Aunque Miami Gardens se encuentra entre las comunidades más directamente vinculadas a este tema, los efectos de la nueva normativa podrían extenderse a miles de hogares y negocios en diferentes regiones de Florida donde existen acuerdos similares para la prestación de servicios públicos entre municipios vecinos.

Asimismo, señaló que la legislación “proporcionará un alivio financiero significativo a familias y empresas que durante años soportaron costos más altos por el servicio de agua”.

Para quienes han asumido estos costos adicionales durante años, la nueva normativa representa la posibilidad de un alivio económico gradual y un mayor nivel de supervisión sobre una práctica que generó cuestionamientos en distintas zonas del estado.