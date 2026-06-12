viernes 12  de  junio 2026
LEGISLACIÓN

Nueva ley en Florida abre la puerta a facturas de agua más bajas para miles de residentes

La HB 1451 modifica los cargos aplicados a usuarios que reciben servicios fuera de los límites municipales y contempla la eliminación gradual de recargos en distintas comunidades del estado

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.

IMAGEN GENERADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI GARDENS.- Miles de residentes de Florida podrían beneficiarse de una reducción en sus facturas de agua y alcantarillado tras la promulgación de la HB 1451, una legislación que introduce cambios en la manera en que algunas ciudades cobran por los servicios suministrados fuera de sus fronteras.

La medida tiene especial relevancia para comunidades como Miami Gardens, donde numerosos hogares reciben el suministro a través de la empresa municipal de North Miami Beach y durante años han estado sujetos a cargos adicionales por encontrarse fuera de esa jurisdicción.

Lee además
Randy Mesa Padrón actualmente se encuentra bajo custodia de ICE en Mississippi.
INMIGRACIÓN

Tras un año bajo custodia de ICE, familia de cubano reclama atención a su caso migratorio
Actividades del campamento de verano en Miami Dade College.
EDUCACIÓN

Miami Dade College inicia sus campamentos de verano en ocho campus del condado

El comisionado del condado Miami-Dade Oliver Gilbert III en un comunicado recordó que los esfuerzos para eliminar esos cobros se extendieron durante más de una década y media.

“Esta victoria pertenece a toda una comunidad que se negó a rendirse”, expresó Gilbert. “Durante años, residentes, líderes municipales, funcionarios electos y defensores comunitarios se mantuvieron enfocados en lograr un resultado justo. Su perseverancia hizo posible este día”.

Hasta ahora, la normativa estatal permitía a determinadas ciudades aplicar un recargo de hasta 25% a consumidores ubicados fuera de sus límites territoriales. La nueva legislación establece un proceso de eliminación gradual de esos cargos, que deberá completarse a más tardar el 1 de julio de 2029, además de incorporar mayores controles sobre las tarifas aplicadas por proveedores públicos.

La disposición también reduce el margen máximo que puede cobrarse a clientes externos en comparación con quienes residen dentro de la localidad que presta el servicio. Asimismo, exige informes periódicos a la Comisión de Servicio Público de Florida y refuerza los mecanismos de transparencia relacionados con la fijación de tarifas.

Gilbert destacó además la labor de la representante estatal Felicia Robinson, a quien atribuyó un papel clave en el impulso de la iniciativa.

“La representante Robinson nunca abandonó esta lucha”, afirmó. “Durante años impulsó esta causa, mantuvo la atención sobre el problema y defendió a los residentes afectados por estos cargos. Su persistencia, liderazgo y dedicación ayudaron a hacer posible este día”.

Aunque Miami Gardens se encuentra entre las comunidades más directamente vinculadas a este tema, los efectos de la nueva normativa podrían extenderse a miles de hogares y negocios en diferentes regiones de Florida donde existen acuerdos similares para la prestación de servicios públicos entre municipios vecinos.

Asimismo, señaló que la legislación “proporcionará un alivio financiero significativo a familias y empresas que durante años soportaron costos más altos por el servicio de agua”.

Para quienes han asumido estos costos adicionales durante años, la nueva normativa representa la posibilidad de un alivio económico gradual y un mayor nivel de supervisión sobre una práctica que generó cuestionamientos en distintas zonas del estado.

Temas
Te puede interesar

Mario Díaz-Balart asegura $15.6 millones en proyectos de protección de agua para el sur de Florida

La ONU advierte de que la IA amenaza los recursos naturales de miles de millones de personas

Tres décadas después, Broward borra condenas de una polémica operación antidrogas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
FLORIDA

Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

Derrame petrolero en las costas de Venezuela. (AFP)
CONTAMINACIÓN

Venezuela denuncia un nuevo derrame de petróleo proveniente de Trinidad y Tobago

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Juez anula políticas de USCIS que congelaban beneficios migratorios

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, en conferencia. 
EL GOBIERNO Y TU DINERO

Jefe financiero de Florida acusa a Miami-Dade de despilfarrar $807 millones en tres años

Te puede interesar

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.
LEGISLACIÓN

Nueva ley en Florida abre la puerta a facturas de agua más bajas para miles de residentes

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

El Bayfront Park está ubicado en 301 N. Biscayne Blvd., en el Downtown Miami. 
MUNDIAL 2026

Miami tendrá una fiesta gratuita para seguir el fútbol desde el corazón de la ciudad

Elon Musk, el mayor billonario del mundo.
PATRIMONIO

Musk se reafirma como el mayor billonario del mundo con las acciones de SpaceX

Geoffrey Wall, habría comandado más de 900 vuelos nacionales e internacionales entre 2009 y 2025.
AVIACIÓN

Más de 900 vuelos y siete cargos: el caso del piloto de Air Canada que operó sin la certificación exigida