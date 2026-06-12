viernes 12  de  junio 2026
CONTAMINACIÓN

Venezuela denuncia un nuevo derrame de petróleo proveniente de Trinidad y Tobago

La administración interina de Delcy Rodríguez exigió al gobierno de Trinidad y Tobago asumir la plena responsabilidad, porque está en riesgo el lecho marino

Derrame petrolero en las costas de Venezuela. (AFP)

Derrame petrolero en las costas de Venezuela. (AFP)

Captura de video AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburo proveniente de Trinidad y Tobago que, aseguró, supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, por lo que exigió al gobierno del país vecino que asuma plenamente su responsabilidad.

La administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alertó en un comunicado del desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras.

Lee además
Derrame petrolero en las costas de Venezuela.
PETRÓLEO

Derrame petrolero afecta costas en el oriente de Venezuela
Derrame petrolero en las costas de Venezuela.
CONTAMINACIÓN

Derrame petrolero afecta parte de la costa de Venezuela

Caracas aseveró que el vertido fue confirmado por imágenes satelitales; y señaló que varios organismos han activado los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.

Venezuela solicitó al gobierno trinitense que adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y que garantice plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame.

El régimen de Rodríguez agregó que se reserva las acciones correspondientes ante instancias internacionales para determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares.

En mayo Venezuela denunció un derrame

El 9 de mayo pasado, Caracas avisó de un vertido desde Trinidad y Tobago con una grave afectación ambiental; en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro (noreste).

Un día después, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, afirmó que no era visible un derrame de hidrocarburos procedente de su país.

Posteriormente, Venezuela pidió una indemnización por las consecuencias de la fuga de hidrocarburos en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

El canciller venezolano, Iván Gil, dijo el 18 de mayo que su país había enviado distintas comunicaciones al gobierno trinitense para evaluar el impacto del vertido. El jefe de la diplomacia de Caracas advirtió entonces de una afectación de 1,625 kilómetros cuadrados en doce sistemas de humedales estratégicos, así como en la actividad de más de 500 pescadores, e indicó que cuatro parques nacionales estaban en riesgo.

Hasta ese momento, se habían recogido más de doce toneladas de productos de hidrocarburos, según el funcionario, que añadió que, entre los años 2015 y 2023, ocurrieron en la zona más de 876 derrames de distintos tipos de compuestos.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

Temas
Te puede interesar

El arco minero: donde también se decide el futuro estratégico de Venezuela

Venezuela otorga a la Shell licencia para la exploración y explotación de campo de gas

Los pedazos enfrentados del Psuv

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
FLORIDA

Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
PRESIÓN

Marco Rubio anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, en conferencia. 
EL GOBIERNO Y TU DINERO

Jefe financiero de Florida acusa a Miami-Dade de despilfarrar $807 millones en tres años

Te puede interesar

Festejo en Wall Street por la entrada de SpaceX en la Bolsa este viernes 12 de junio.
ACONTECIMIENTO

SpaceX debuta en Wall Street con la mayor oferta pública de la historia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

Derrame petrolero en las costas de Venezuela. (AFP)
CONTAMINACIÓN

Venezuela denuncia un nuevo derrame de petróleo proveniente de Trinidad y Tobago

Bote involucrado en el caso judicial que enfrenta el empresario inmobiliario George Pino.
RECTA FINAL

¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
ESPAÑA

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal