viernes 12  de  junio 2026
VERANO 2026

Florida se ubica en el 18 entre los mejores estados para viajes económicos por carretera

Dunhill Travel Deals destaca que Florida, con más de 13.7 millones de visitas a parques nacionales, una amplia oferta de arte, entretenimiento y recreación, y sólida infraestructura turística, es atractiva para viajes por carretera de bajo presupuesto

Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.

Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.

PIXABAY
Parque nacional de los Everglades en Florida,

Parque nacional de los Everglades en Florida,

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Florida ocupa el puesto 18 entre los mejores destinos de Estados Unidos para realizar un viaje por carretera económico durante el verano de 2026, según un estudio elaborado por la firma especializada Dunhill Travel Deals, que evaluó factores como el precio de la gasolina, las tarifas hoteleras, el costo de vida, las atracciones turísticas y la calidad de las carreteras.

El análisis otorgó a Florida una puntuación compuesta de 77.80 puntos, ubicándola en la mitad superior de la clasificación nacional, aunque lejos de los estados más asequibles del país, dominados por el sur y el medio oeste.

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Entre los factores que impulsaron la posición de Florida destaca su enorme atractivo turístico. El estado registró más de 13.7 millones de visitas anuales a sitios administrados por el Servicio de Parques Nacionales (NPS), una cifra que lo sitúa entre los destinos más visitados del país para actividades recreativas y de naturaleza.

Entrada gratis al Everglades National Park_.jpg
Parque nacional de los Everglades en Florida,

Parque nacional de los Everglades en Florida,

Lo peor de Florida

Sin embargo, los costos asociados a viajar por Florida continúan siendo relativamente elevados en comparación con otros estados considerados económicos. El estudio calculó una tarifa hotelera promedio de 144 dólares por noche, mientras que el precio promedio de la gasolina alcanzó los 4.04 dólares por galón al inicio de junio de 2026.

Además, los gastos cotidianos para los viajeros se ubicaron 3.4% por encima del promedio nacional, un factor que redujo la competitividad del estado frente a destinos más baratos como Arkansas, Oklahoma o Iowa.

Captura de Pantalla - Ultra Music Festival
Ultra Music Festival en Miami

Ultra Music Festival en Miami

Destaca por su oferta turística

La investigación señala que el atractivo de un viaje por carretera no depende únicamente de los costos. Florida sobresale por la concentración de actividades recreativas, culturales y de entretenimiento disponibles para los visitantes.

El estado obtuvo una puntuación de 11 en densidad de negocios relacionados con arte, entretenimiento y recreación, reflejando la amplia disponibilidad de museos, festivales, parques temáticos, playas, centros culturales y otras atracciones distribuidas a lo largo de su territorio.

Los investigadores concluyeron que algunos estados logran equilibrar mejor la relación entre costo y experiencia turística. Aunque Florida no figura entre los diez primeros lugares, sí mantiene una posición competitiva gracias a la combinación de atractivos naturales, infraestructura turística y variedad de actividades.

Estados más económicos para recorrer en carretera

Según el estudio, Arkansas encabeza la lista nacional como el mejor destino para un viaje por carretera económico. Le siguen Oklahoma e Iowa, estados que combinan bajos precios de hoteles, combustible y gastos diarios.

En contraste, estados como California, Nueva York y Nueva Jersey aparecen entre los más costosos debido al elevado precio de la gasolina, el alojamiento y el costo de vida.

Cómo se elaboró el estudio

Dunhill Travel Deals evaluó los 48 estados continentales utilizando siete indicadores ponderados: tarifa hotelera promedio, precio de la gasolina, costo de gastos cotidianos, visitas a parques nacionales, cantidad de sitios del Servicio de Parques Nacionales, densidad de negocios de entretenimiento y estado de las carreteras.

La metodología asignó mayor peso a los factores económicos —hoteles, combustible y gastos diarios—, que en conjunto representaron el 60% de la puntuación final, mientras que los indicadores relacionados con recreación y turismo aportaron el 40% restante.

La clasificación busca identificar aquellos estados que ofrecen la mejor combinación entre ahorro y experiencias turísticas para los viajeros que planean recorrer el país por carretera durante la temporada de verano de 2026.

[email protected]

FUENTE: Dunhill Travel Deals

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