Departamento de Justicia aprueba venta de Warner Bros a Paramount Skydance

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó el viernes la adquisición del estudio de cine Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, allanando el camino para esta megafusión valorada en unos 111.000 millones de dólares.

La División Antimonopolio aprobó el acuerdo sin exigir ni un solo cambio, con lo que puso fin a una revisión de ocho meses y despejó el camino para una de las mayores fusiones de medios de los últimos años.

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En un comunicado, el departamento afirmó que la operación "probablemente no tendrá como resultado daños para la competencia ni para los consumidores estadounidenses" e incluso podría aumentar la competencia.

La aprobación supone un triunfo para el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, cuyo padre, el cofundador de Oracle Larry Ellison, financió en gran medida la adquisición.

El mayor de los Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, es un estrecho aliado del presidente Donald Trump.

La garantía financiera de Larry Ellison fue lo que finalmente convenció al consejo de administración de Warner Bros., asegurando la victoria de Paramount en una guerra de ofertas con Netflix.

La empresa resultante controlará una vasta cartera de activos, entre ellos CNN, Warner Bros. Pictures y la plataforma de streaming HBO Max.

El izquierdismo de Hollywood se opone

Pero el visto bueno federal no pone fin a los riesgos legales del acuerdo.

Una coalición de unos 10 estados, encabezados por California, prepara una demanda antimonopolio que podría presentarse este mes, según informó Bloomberg.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, señaló esta semana que la adquisición "sigue siendo objeto de una investigación".

Como era de esperar, cientos de actores y directores firmaron una carta en la que se oponen a la fusión, al advertir que afectará la producción en una industria ya castigada por años recortes.

El Departamento de Justicia rebatió esos temores, argumentando que las pruebas no demostraban que la fusión fuera a reducir la producción.

La saga comenzó el año pasado, cuando el gigante del streaming Netflix y Paramount se enfrascaron en una batalla por Warner Bros. y su valioso catálogo histórico.

FUENTE: Con información de AFP.