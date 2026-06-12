USCIS informa que acatará orden judicial de reactivar trámites migratorios para ciudadanos de 39 países

Sala de espera de una de las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

MIAMI.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes que acatará la orden judicial dictada por un tribunal de Rhode Island que obliga a reactivar los trámites migratorios para ciudadanos de 39 países.

"USCIS discrepa firmemente de la orden del tribunal, pero cumplirá sus términos mientras se considera una posible revisión judicial adicional", indicó el organismo en su página web.

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Puntualizaron que, al dictarse sentencia definitiva, la orden judicial entra en vigor inmediatamente.

"Por tanto, la anulación se aplica a PM 602-0192, PM 602-0194 y PA 2025-26, que deberán tratarse como si no estuvieran en vigor. USCIS emitirá instrucciones actualizadas a la espera de futuros avances en el litigio", indicaron.

La oficina argumentó que los memorandos de política y el alerta de políticas fueron emitidos basándose en la Proclama Presidencial 10949 titulada "Restringiendo la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública" emitida el 4 de junio de 2025, así como en la Proclama Presidencial 10998 titulada "Restringiendo y Limitando la Entrada de Nacionales Extranjeros para Proteger la Seguridad de Estados Unidos", emitida el 16 de diciembre de 2025.

Además, señalaron, el objetivo fue atender la falta de investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes, y la amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública.

Decisión del juez

Un juez federal en Rhode Island, John J. McConnell Jr, anuló el jueves varias políticas aplicadas por USCIS que habían provocado la suspensión o demora de numerosos trámites migratorios, incluidos permisos de trabajo, solicitudes de residencia permanente, naturalización y determinados beneficios relacionados con asilo.

En el dictamen, el juez concluyó que las acciones aplicadas por la agencia excedían su autoridad legal y eran incompatibles con disposiciones federales que regulan los procedimientos migratorios.

La orden deja sin efecto mecanismos utilizados por USCIS para detener la evaluación de peticiones presentadas por personas procedentes de decenas de países afectados por restricciones migratorias implementadas por la Administración Trump. También invalida un criterio que permitía considerar la nacionalidad de ciertos solicitantes como un factor negativo al analizar beneficios discrecionales.

FUENTE: Con información de Univisión/USCIS