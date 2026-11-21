El antisemitismo, problema que atemoriza a personas judías en el sistema de Salud estadounidense

MIAMI. - Un examen minucioso de las experiencias de personas judías ante manifestaciones de antisemitismo en el sistema de salud de Estados Unidos es el centro de un estudio publicado por la Liga Antidifamación (ADL), que revela cómo enfrentan el ambiente de temor y de discriminación . Y ante ello, solicitan medidas.

El informe Antisemitismo en el sistema de salud estadounidense recoge tres estudios cualitativos que describen cómo profesionales y estudiantes de la salud, así como pacientes, viven el ocultamiento de la identidad, la exclusión y la discriminación en la formación médica, en los lugares de trabajo del sector y en la atención a pacientes, según una nota de prensa de la organización.

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En la investigación, documentan preocupaciones por el acoso, la exclusión, las adaptaciones por motivos religiosos y las respuestas institucionales en entornos donde la seguridad, el profesionalismo y la confianza son fundamentales.

“Esto subraya la necesidad de comprender la naturaleza del problema y sacar a la luz estas experiencias en un momento en que el antisemitismo se ha infiltrado en los entornos de la atención médica”, señala el estudio.

El temor a revelar la identidad

Los tres estudios incluyeron grupos focales y entrevistas realizadas por el Instituto de Calificaciones y Evaluaciones de la ADL (RAI, por sus siglas en inglés) con estudiantes de medicina, profesionales de la salud y pacientes judíos.

El estudio sobre los estudiantes de medicina, específicamente, se llevó a cabo en colaboración con la Asociación Médica Judía Estadounidense (AJMA, por sus siglas en inglés), indica la nota oficial.

La ADL hace referencia a un profesional de la salud que compartió su experiencia.

“En un momento dado me dijeron que nunca revelara que era judío, porque eso podría afectar la atención al paciente… Me dijo: ‘Quizás ya no quieras responder esa pregunta y simplemente esquivarla, porque tu nombre suena demasiado judío”.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo y director nacional de la ADL, afirmó que lo último que debería preocupar es si ser judío afectará la atención que necesita y recibe.

Aseguró que los testimonios “profundamente preocupantes” recogidos en el estudio revelan que “hay pacientes que temen revelar su identidad, estudiantes de medicina que temen por su futuro y profesionales de la salud que se sienten obligados a ocultar su identidad judía”.

Y explicó que esto socava los fundamentos de la compasión, la confianza y la promesa de que toda persona será tratada con dignidad, lo que también implica la atención médica.

Ser judío en entorno médico

La nota detalla los resultados de los tres informes de los cuales se desprende el temor a la hostilidad por ser judío.

En el caso de los estudiantes de medicina afirmaron que “ocultaron o minimizaron su identidad judía o israelí, se preocuparon por sus posibilidades de admisión y que denunciaron comentarios antisemitas, aislamiento social y deficiencias en la educación sobre la identidad judía y el antisemitismo.

“Los profesionales de la salud describieron cómo sopesaban si debían llevar símbolos judíos, hablar abiertamente o solicitar adaptaciones por motivos religiosos, o que describieron experiencias antisemitas con colegas, supervisores, pacientes y redes profesionales”.

Por su parte, los pacientes judíos se preguntaban si revelar su identidad judía podría afectar la atención que recibían o que, en ocasiones, buscaban proveedores de atención médica que consideraban más seguros, según el reporte.

También algunos señalaron obstáculos para obtener comidas o ejercer sus costumbres.

“Estamos viendo señales de que el antisemitismo está echando raíces en las mismas instituciones responsables de formar a la próxima generación de médicos y cuidar de nuestras comunidades”, advirtió Eveline Shekhman, directora ejecutiva de AJMA.

“Estas experiencias deberían preocupar a todos aquellos que creen en la integridad de la profesión médica”.

Medidas contra la discriminación

Recordó que las facultades de medicina tienen la responsabilidad no solo de educar a los futuros médicos, sino también “de garantizar que los prejuicios y la discriminación no tengan cabida en los entornos donde aprenden, se forman y, finalmente, atienden a los pacientes”.

La nota menciona un artículo del Centro sobre Extremismo de la ADL “complementario a esta investigación” en el que se citan actividades de grupos antisionistas y cómo el activismo “ha cruzado la línea hacia el antisemitismo, la celebración de la violencia y la celebración de grupos designados como terroristas”.

La ADL y AJMA instan a las instituciones de salud a tomar “medidas inmediatas y concretas para enfrentar el antisemitismo” y llamaron a la acción para que pacientes, profesionales de la salud y estudiantes de medicina hagan escuchar sus voces y defiendan los entornos de atención médica seguros y libres de discriminación.

También invitaron a visitar los recursos de la ADL para obtener orientación o hacer denuncias, a través del formulario de denuncias https://www.adl.org/report-incident/campus-classroom-reporting

FUENTE: Nota de prensa de La Liga Antidifamación (ADL)