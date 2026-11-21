En México también fue detenido Néstor Pérez, alias 'El Nini', jefe de seguridad de 'Los Chapitos', los hijos de El Chapo Guzmán, que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico.

CIUDAD DE MÉXICO. - El jefe del Cártel de Guasave de México , Fausto Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro , fue capturado en una operación militar en esa ciudad con el apoyo de la inteligencia de EEUU , lo que permitirá enjuiciar a uno de los 10 capos del narcotráfico más buscados por el FBI.

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Durante el despliegue de militares élite mexicanos, también fueron arrestados dos miembros de la estructura criminal, también conocida como Los Mazatlecos, dedicada también al lavado de dinero y una de las organizaciones más peligrosas de Sinaloa

Autoridades mexicanas informaron este sábado que agentes de las fuerzas de seguridad que realizaron la captura fueron atacados “con disparos y explosivos, lo que obligó a entrar en la casa para capturar a los individuos en cuestión”.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

¿Quién es el Chapo Isidro?

Fausto Isidro Meza-Flores, alias el Chapo Isidro, aparece como el líder de la organización criminal transnacional Meza-Flores, una de las más grandes bandas de narcotráfico armadas que opera en Sinaloa, en el norte de México, y que participaba en el envío de droga a EEUU.

Por esa razón, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares el 27 de septiembre de 2017.

Aunque mantuvo un bajo perfil en sus actuaciones criminales, la inteligencia estadounidense, conjuntamente con la de México, hizo seguimiento hasta que dio con la captura.

El FBI sostuvo que el cártel de Meza-Flores "es presuntamente responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a los Estados Unidos, y ha controlado predominantemente la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios lugares de México".

El capo ahora enfrentará la acusación formal federal por cargos relacionados con narcotráfico y uso y posesión de un arma de fuego, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, desde noviembre de 2019 y por la cual tenía orden de captura desde mayo de 2012.

Según informaciones, El Chapo Isidro es rival del mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, quien encabezó por mucho tiempo el Cártel de Sinaloa y se encuentra en prisión en EEUU cumpliendo una codena de candena perpetua.

Violencia contra la operación

Autoridades mexicanas informaron que durante la operación militar desplegada en Guanave los sospechosos respondieron con violencia para evitar la captura.

Sin embargo, una vez establecida la ubicación de los sospechosos, colocaron disositivo de seguridad interna y externa para evitar la hida o llegada de refuerzos, informó la Seguridad de Defensa de México en su cuenta de X

Durante la detención, se registraron bloqueos en las vías de Guasave y otros tres municipios, cuales fueron desarticulados por los militares en coordinación con las autoridades locales en medio del terror que se generó en los habitantes de esas localidades.

La operación obligó a cancelar un partido de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico que se estaba disputando en Guasave el viernes, debido a la cantidad de disparos que se escuchaban como fondo.

JUST IN: Mexico captures one of the FBI’s 10 most-wanted fugitives, drug kingpin “El Chapo Isidro,” following a violent military operation in Sinaloa. pic.twitter.com/O3qesejcrm — Polymarket (@Polymarket) November 21, 2026

FUENTE: Con información de FoxNews, insightcrime.org,