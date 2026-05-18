"El antisemitismo existe desde hace siglos y no hay manera de justificarlo"

De hecho, tres personas fueron asesinadas en ataques antisemitas el año pasado en Estados Unidos: dos frente al Capital Jewish Museum en Washington, D.C. el 21 de mayo y otra persona murió a causa de heridas sufridas durante la carrera Run for Their Lives en Boulder, Colorado, el 1 de junio.

En resumen, el antisemitismo, impulsado por factores históricos, religiosos, prejuicios y hechos recientes en el Medio Oriente, se percibe como una amenaza creciente que afecta la seguridad y la convivencia, generando una gran preocupación social.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la diplomática y exembajadora de Israel en Chile, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de Liga Antidifamación, Marina Rosenberg, acerca de la inquietante situación.

-Además de actos discriminatorios, hay violencia, asesinatos. ¿Cuáles son las cifras más recientes sobre actos de violencia?

A nivel global estamos viendo la peor ola de antisemitismo que hemos visto en décadas. Hicimos una encuesta entre estudiantes judíos y descubrimos que el 78% oculta su identidad judía por miedo de ser acosados, atacados, discriminados, y eso es inaceptable en una sociedad democrática. El 2025, fue uno de los años más letales para la comunidad judía mundial en los últimos años, con 20 muertes en ataques terroristas, además de los dos asesinatos aquí en Estados Unidos, hubo un ataque terrorista antisemita en Manchester, en Inglaterra, con dos muertes, y otro en Bondi Beach, en Australia, con 15 personas que fueron asesinadas.

-De los actos discriminatorios destaca el diario vivir en universidades. Hace apenas un año ADL hizo un llamado para implementar programas de formación y garantizar políticas claras para respetar culturas y religiones. ¿Cuál fue la respuesta de las instituciones académicas y los gobiernos?

A partir del 7 de octubre de 2023, después del ataque terrorista brutal de Hamas en Israel, empezó esa alza. No solo reaccionamos con un llamado de acción a las autoridades universitarias, estatales y federales, sino también empezamos a tener más presencia en las universidades. Trabajamos en conjunto con los estudiantes judíos y organizaciones estudiantiles en los campuses. Abrimos un centro legal de asistencia para dar apoyo legal a estudiantes y profesores judíos que sufran actos antisemitas. Presentamos el proyecto Scorecard con el que evaluamos cómo universidades lidian con el antisemitismo. Todas las universidades de Florida recibieron altas marcas, A o B, en su forma de manejar el antisemitismo, así como las políticas públicas que también apoyan a estudiantes y profesores judíos. No se trataba de culpar, sino decir lo que pueden hacer para mejorar la situación y la gran mayoría de las universidades reaccionaron de una manera muy positiva.

-¿Qué opina de gobiernos, como el de Pedro Sánchez en España, condicionado tal vez por el ala más izquierdista de la coalición gubernamental, que critica abiertamente al Gobierno de Israel y parece estimular la hostilidad hacia los judíos?

Obviamente criticar al gobierno de Israel puede ser completamente legítimo. Tal como nosotros podemos criticar al gobierno de España, de Estados Unidos, de Argentina, de donde sea. El problema empieza cuando se pasa de una crítica política legítima a una discriminación contra una nación completa, contra los ciudadanos de ese país. Y discriminación de cualquiera que apoya a ese país. Creo que el señor Sánchez ha cruzado demasiadas veces la línea de una crítica política legítima a la discriminación. Incluso durante la Vuelta a España el año pasado dio directa o indirectamente legitimidad para atacar y discriminar a ciclistas israelíes, deportistas, que participaban en la competencia deportiva. Hay gobiernos que tal vez no tengan la mala intención de promover discurso o acciones de odio y discriminación, pero sin quererlo legitiman y empoderan a los extremistas en la sociedad que sienten que es completamente legítimo discriminar judíos o salir en contra de cualquiera que apoya el Estado de Israel. El año pasado tuve una reunión con el canciller de España [José Manuel Albares] y le dije justamente este mensaje: Ustedes pueden estar en desacuerdo con las políticas de un cierto gobierno en Israel o en cualquier lado del mundo, pero tienen la responsabilidad de asegurar la seguridad de la comunidad judía en España y no alimentar a los extremistas y a los odiosos para que tomen acciones en contra de judíos o israelíes en su país. Imaginen que visiten un país como estadounidense y que les digan no pueden entrar a este restaurante o participar en esta actividad deportiva porque eres estadounidense y representan lo que (el presidente Donald) Trump hace en Irán.

-Sabemos que Israel atacó Gaza en busca de terroristas y también sabemos que el mundo mira sorprendido la destrucción y las muertes de civiles que ocurren allí. ¿Cree que esta situación pudo haber alimentado el antisemitismo que vemos hoy?

Creo que Israel, como cualquier otro país del mundo, tiene el derecho a defenderse de organizaciones terroristas u otros estados hostiles que entran a su territorio y cometen una masacre como la que hizo Hamas en el 2023. Si alguien espera que cualquier estado se quede mudo y no reaccione a un ataque, en el que 1.200 personas fueron asesinadas, la mayoría en sus casas, incluso bebés, niños, ancianos, sería inmoral. Obviamente Israel, al igual que Estados Unidos, que España, que Argentina, tienen el derecho de defenderse. Y la guerra en Gaza empezó con eso, con atacar a una organización terrorista brutal cuya misión es la destrucción del Estado judío. En guerras muere gente inocente, en cualquier guerra. A veces mueren niños, mujeres, ancianos. Eso lamentablemente ocurre en todo el mundo. Así que entiendo y tengo toda la empatía al dolor, la conmoción de personas en el mundo que no entienden el conflicto que ocurre en Medio Oriente con todas sus complejidades. Ven las imágenes de destrucción, niños y jóvenes que perdieron su vida y eso duele. Obviamente como mamá yo no quiero que ningún niño muera, ni en Israel, ni en Gaza, ni en el Líbano, ni aquí en Estados Unidos. Yo no soy una experta para decir si las medidas que Israel tomó después del ataque de Hamás son correctas o incorrectas. Incluso antes del asalto a Gaza, que ocurrió semanas después del ataque de Hamás, vimos demostraciones en favor de Hamás en universidades y ciudades. Celebraban la masacre. No había justificación para celebrar la muerte de judíos, de israelíes. Entonces había cero imágenes de destrucción o de muertes en Gaza. Las únicas imágenes que había eran de israelíes asesinados en sus casas. El antisemitismo existe desde mucho antes del 7 de octubre de 2023, como bien saben, y no hay manera de justificarlo.

-¿Por qué no es tarea fácil enseñar que no se puede condenar a una cultura, una religión o una nacionalidad por querer existir?

El antisemitismo no tiene límites políticos. Viene tanto de la izquierda como de la derecha o el centro. Viene de grupos islamistas, viene de grupos ateos o de otras religiones y es una amenaza global que necesita una respuesta global. Esto no empezó en el siglo XXI ni en el XX. Basta comparar las caricaturas de hace 200 años con las que vemos ahora y vemos que es lo mismo. La comunidad judía es apenas 15 millones (de los 8.300 millones de habitantes en el mundo). O sea, es una minoría muy, muy pequeña. Sin embargo, los estudios demuestran que el 46% de los adultos en el mundo tienen altos niveles de actitudes antisemitas. Que creen en las teorías conspirativas de judíos. Que controlan esto y lo otro. Uno esperaría que, hoy en día, con toda la información que es tan fácil de obtener, se sepa que solo son teorías conspirativas contra judíos. Y nos preocupa la utilización de redes sociales y de inteligencia artificial para amplificar el odio contra diferentes comunidades, diferentes minorías y amplificar también teorías conspirativas. No son solamente las redes sociales de aliados de Irán, como Hezbolá que, como sabemos, está muy presente en Latinoamérica, sino también a través la red de iraní Hispan TV que transmite por radio, TV e internet, y es el exportador número uno de antisemitismo y propaganda antisraelí y antiestadounidense que se difunde en España y países de Latinoamérica. Solo queremos que comprendan que los judíos, al igual que católicos, musulmanes o ateos, somos seres humanos y tenemos derecho a vivir.