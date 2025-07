Agentes federales bajo fuego: la realidad detrás del escudo

Los agentes desplegados no eran las típicas fuerzas antidisturbios. Muchos provenían del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y varios grupos de trabajo federales. Estaban entrenados para interdicciones fronterizas, operaciones con órdenes judiciales federales y misiones de seguridad nacional, no para el control de multitudes en zonas urbanas hostiles. Sin embargo, entre junio y agosto de 2025, se encontraron bajo asedio en el centro de Los Ángeles.

Hubo lesiones reales. Los agentes sufrieron conmociones cerebrales, quemaduras y traumatismos contundentes causados por armas improvisadas. Según el DHS, el 7 de junio de 2025, más de 1000 alborotadores rodearon una instalación del ICE en Los Ángeles, pinchando neumáticos, desfigurando edificios y agrediendo a agentes, lo que representa un aumento del 413 % en las agresiones contra el personal del ICE en comparación con períodos anteriores (Departamento de Seguridad Nacional, 2025a). Los agentes fueron alcanzados por ladrillos, cócteles molotov, láseres y botellas con agua congelada, lo que provocó múltiples hospitalizaciones.

Entre las lesiones menos reportadas se encuentran decenas de agentes que sufrieron laceraciones oculares, fragmentos de vidrio incrustados y desgarros de córneas causados por botellas rotas y proyectiles lanzados a corta distancia. Al menos cuatro agentes requirieron cirugía oftalmológica de emergencia, según los registros médicos revisados internamente. A pesar de esto, los equipos federales continuaron operando bajo estrictas reglas de combate, absteniéndose de emplear fuerza letal incluso cuando los ataques se intensificaron. Este nivel de moderación, en medio de ataques constantes, subraya el profesionalismo y la disciplina que mantuvieron los agentes federales durante los prolongados enfrentamientos urbanos.

Afortunadamente, el gobierno federal ha dejado claro que habrá graves consecuencias para quienes dañen a agentes federales en el cumplimiento de su deber. Pero, al igual que los gladiadores modernos, muchos de estos oficiales se vieron empujados a un escenario urbano caótico que no eligieron, cumpliendo órdenes legales en condiciones para las que nunca recibieron entrenamiento específico. Estos agentes, principalmente capacitados en interdicciones fronterizas, antinarcóticos y misiones de seguridad nacional, no eran especialistas en control de disturbios. Sin embargo, se encontraron directamente atacados por manifestantes cuya intención no era la disidencia pacífica, sino el daño físico y el caos. La desconexión entre su entrenamiento y el entorno en el que se encontraron subraya tanto la volatilidad de estos enfrentamientos como la excepcional moderación demostrada en respuesta. En algunos casos, agitadores de izquierda incluso llegaron a intentar identificar a los agentes federales por su nombre y residencia, difundiendo esa información personal a través de plataformas cifradas. La intención era escalofriantemente clara: permitir que los operativos atacaran a los agentes y sus familias más allá de las zonas de protesta. Este nivel de doxing (publicar información personal sin consentimiento) e intimidación refleja un cambio desde el malestar civil espontáneo a campañas de acoso deliberadas y asimétricas, dirigidas no sólo a las operaciones federales sino a las mismas personas que las llevan a cabo.

Al menos 17 vehículos federales, incluyendo camionetas SUV del ICE y de la Patrulla Fronteriza, resultaron dañados o destruidos en ataques selectivos. Los registros internos del DHS de junio y julio confirman estas cifras, corroboradas en informes de supervisión (Departamento de Seguridad Nacional, 2025a). A pesar de la intensidad de estos enfrentamientos, los agentes federales no respondieron con fuerza letal.

Este hecho es importante.

Ningún manifestante murió a causa del fuego federal de respuesta durante los disturbios de Los Ángeles. El uso de la fuerza se mantuvo no letal, centrándose en la dispersión y la desescalada. Los agentes desplegaron gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas aturdidoras. Se alcanzaron repetidamente los umbrales legales para la escalada, pero se suspendieron las opciones letales.

Un alto funcionario del DHS, que solicitó el anonimato, nos dijo:

“Esto no era Portland en 2020. Las amenazas eran reales y nuestros agentes estaban sangrando. Pero la moderación que demostramos no fue solo disciplina. Fue una decisión y un deber proteger vidas de ambas partes”.

Algunas de las imágenes capturadas durante los eventos evocaban el tono distópico de Escape from L.A., pero no se trataba de ficción. Se trataba de calles reales, vidas reales y amenazas reales. Protestar es un derecho constitucional. La violencia no lo es. Sin embargo, al entrevistar a varios alborotadores detenidos, muchos admitieron desconocer que los agentes federales tienen la autoridad constitucional para defender las instalaciones y el personal federal, independientemente del sentir local.

La destrucción de propiedad federal, los ataques contra las fuerzas del orden y el uso de comunicaciones cifradas se han convertido en tácticas constantes de células extremistas que operan desde protestas que, por lo demás, son pacíficas. Los agentes federales no están exentos de escrutinio, pero cuando aplican la ley con disciplina y moderación bajo intensa presión, esto debe reconocerse.

Lo ocurrido en Los Ángeles no fue un disturbio civil. Fue un intento deliberado de confrontar y socavar las fuerzas del orden. Los agentes sobre el terreno respondieron con profesionalismo y determinación. Las fuerzas militares federalizadas desplegadas en funciones de apoyo también mantuvieron una postura disciplinada y profesional durante la crisis.

Esto no fue un acto de protesta. Fue una campaña organizada para causar destrucción y provocar violencia.

Durante el verano de 2025, circularon informes que indicaban la aparición de anuncios de reclutamiento en plataformas como Craigslist, ofreciendo una compensación significativa a personas con experiencia militar previa —excluyendo explícitamente a ex marines— para que se unieran a manifestaciones organizadas. Aunque posteriormente se confirmó que el anuncio de mayor circulación era una broma, la popularidad que adquirió refleja la facilidad con la que estas tácticas pueden propagarse e influir en eventos reales (MSN, 2023). Además, investigaciones de fuentes abiertas y observadores políticos han expresado su preocupación por el Partido para el Socialismo y la Liberación (PSL) y su alineamiento ideológico con actores extranjeros, incluyendo regímenes anti-estadounidenses (Partido para el Socialismo y la Liberación, s.f.). Estos movimientos de protesta se asemejan cada vez más a operaciones asimétricas, reclutando agentes cualificados y coordinándose a través de plataformas cifradas. Esta estrategia refleja las tácticas empleadas por organizaciones criminales como el cártel de Los Zetas, que es famoso por reclutar a ex soldados de élite para reforzar su brazo armado (ICE, 2021). Históricamente, grupos radicales como el Partido Pantera Negra y el Ejército de Liberación Negra siguieron caminos similares en las décadas de 1960 y 1970, aunque sin la promesa de una recompensa económica (Burrough, 2015, p. 15). Hoy en día, ha surgido una nueva versión de esa fórmula, impulsada por el alcance digital, los incentivos económicos y patrones poco explorados de influencia extranjera (Chang et al., 2023).

A lo largo de la historia, las tácticas de guerrilla urbana no solo han sido empleadas por enemigos extranjeros o cárteles criminales, sino también por facciones ideológicas alineadas con agendas políticas nacionales. En los últimos años, elementos de la izquierda radical han funcionado como brazos de presión militantes de facto de las principales coaliciones políticas. Estos grupos suelen resurgir en tiempos de tensión electoral, retrocesos políticos o escándalos políticos. Su movilización no es casual, sino estratégica. El indulto de Oscar López Rivera en 2017, miembro convicto del grupo terrorista FALN, responsable de más de 130 atentados con bombas en Estados Unidos, es un ejemplo contundente. Su liberación, aprobada por el presidente Obama pocos días antes de dejar el cargo, fue interpretada por muchos como un gesto político para dinamizar a un bloque electoral específico (Meese y Kirsanow, 2017). El precedente es preocupante: individuos vinculados a movimientos extremistas violentos pueden ser reencuadrados como activistas si el momento y la rentabilidad política lo justifican.

Las raíces ideológicas de la agitación urbana actual a menudo se remontan a movimientos revolucionarios de la Guerra Fría. Estos no fueron experimentos estudiantiles marginales, sino alianzas estructuradas con regímenes hostiles a Estados Unidos. Karen Bass, actual alcaldesa de Los Ángeles, ha reconocido su participación en la Brigada Venceremos —un programa procastrista que trajo jóvenes estadounidenses a Cuba durante la década de 1970— y ha declarado haber visitado la isla al menos ocho veces durante su juventud (Dovere, 2020). Según un informe de The Atlantic, el FBI rastreó las conexiones de la Brigada con la inteligencia cubana y observó un entrenamiento militar limitado entre los participantes. Si bien Bass insiste en que nunca recibió entrenamiento militar ni portó armas, admitió unirse al programa por solidaridad, a pesar de ser consciente de que los cubanos no disfrutaban de las mismas libertades que los estadounidenses (Dovere, 2020). Esa experiencia, y la base ideológica que proporcionó, es relevante al evaluar la respuesta cautelosa a la violencia antigubernamental orquestada.

Conclusión

Los acontecimientos del verano de 2025 pusieron a prueba el papel y la determinación de las fuerzas del orden federales en un entorno urbano inestable. Ante la violencia organizada, la ambigüedad política y los ataques personales, los agentes federales respondieron con disciplina, moderación y compromiso con su misión. Sus acciones reflejaron una clara comprensión de la distinción entre protestas legítimas e intentos coordinados de perturbar el orden público. A medida que los movimientos de protesta siguen evolucionando en complejidad y organización, esta distinción debe seguir siendo fundamental en nuestra evaluación de las políticas y la respuesta pública. La responsabilidad de defender las instituciones legítimas no puede recaer únicamente en los uniformados. Requiere reconocimiento, claridad y coherencia en todos los niveles de gobierno y sociedad.

Referencias

Burrough, B. (2015). Días de furia: La clandestinidad radical estadounidense, el FBI y la era olvidada de la violencia revolucionaria (p. 15). Penguin. https://books.google.com/books?id=QPUVBAAAQBAJ&pg=PT15

Chang, J., Burke, M. y Awan, I. (2023). Desestabilización de protestas digitales coordinadas e influencia de actores extranjeros. Journal of Global Security Studies, 9(1). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10106894

Departamento de Seguridad Nacional. (2025a, 7 de junio). Declaración sobre alborotadores violentos que agredieron a agentes del ICE en Los Ángeles, California. https://www.dhs.gov/news/2025/06/07/dhs-releases-statement-violent-rioters-assaulting-ice-officers-los-angeles-ca-and

Dovere, E.-I. (31 de julio de 2020). Cuando Karen Bass fue a trabajar a la Cuba de Castro. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/07/karen-bass-cuba-venceremos-brigade/614662/

ICE. (27 de mayo de 2021). Sicario del cártel de Los Zetas que se convirtió en jefe de plaza del norte de México fue sentenciado en San Antonio. https://www.ice.gov/news/releases/los-zetas-cartel-assassin-who-became-northern-mexico-plaza-boss-sentenced-san-antonio

Meese, E., y Kirsanow, P. (18 de enero de 2017). El indulto del presidente Obama a Oscar López Rivera intercambia terroristas por votos. Fundación Heritage. https://www.heritage.org/crime-and-justice/commentary/president-obamas-pardon-oscar-lopez-rivera-trades-terrorist-votes

MSN. (20 de septiembre de 2023). Enfoque en los hechos: Un anuncio de Craigslist no prueba que haya manifestantes pagados en Los Ángeles. Fue publicado como una broma. https://www.msn.com/en-us/news/us/fact-focus-a-craigslist-ad-is-not-proof-of-paid-protesters-in-la-it-was-posted-as-a-prank/ar-AA1Gsxox

Partido por el Socialismo y la Liberación. (s.f.). Sitio web oficial. https://pslweb.org

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).