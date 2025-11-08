sábado 8  de  noviembre 2025
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El tornado volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.

FOTO DE ARCHIVO / GOBIERNO DEL ESTADO DE PARANÁ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RIO DE JANEIRO - Al menos seis personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó una pequeña ciudad del sur de Brasil y dejó un rastro de devastación sin precedentes en la región.

El tornado volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná.

Lee además
El acuerdo establecido por la UE con Ucrania en 2022 ha originado reacciones por parte de productores agrícolas que se han quejado de lo que consideran una competencia desleal
COMERCIO

La UE investiga oferta de China para comprar las minas de níquel en Brasil de Anglo American
El piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), estrecha la mano de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de automovilismo de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 6 de julio de 2025.
MOTORES

Norris y Piastri reanudan su lucha en el GP de Brasil, con Verstappen al acecho

El fenómeno meteorológico golpeó la región al final de la tarde del viernes, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

Residentes de Rio Bonito describieron un impacto súbito de un ventarrón con tormenta y granizo, y que duro apenas unos minutos.

"Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?", relató a una cadena local Roselei Dalcandon delante de su negocio convertido en escombros.

La mujer acababa de salir de su tienda cuando ocurrió el tornado, pero su hijo había quedado allí solo.

"Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó", dijo.

El gobierno de Paraná confirmó seis fallecidos en su último balance.

Los bomberos y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, informó en un comunicado.

De ese total, nueve estaban graves y algunas debieron pasar por cirugía.

Además, dos personas siguen desaparecidas, mientras las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno estadual.

"Escenario de guerra"

"Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado (...) Y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados", escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula informó que un equipo de ministros y expertos en desastres se dirigen al lugar.

Imágenes aéreas distribuidas por los bomberos muestran decenas de casas y comercios con los techos arrancados o completamente destruidas.

Embed

Las autoridades estiman que 90% de la ciudad sufrió destrozos. Aun no hay cifras de desplazados.

"Es un escenario de guerra", declaró el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

"La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana realmente el daño es muy grande, es muy letal", advirtió el funcionario al portal G1.

Brigadas de rescatistas continúan con operaciones de búsqueda de víctimas en los lugares afectados, en especial en las infraestructuras más colapsadas.

Ayuda humanitaria

El gobierno de Paraná decretó el "estado de calamidad pública" en Rio Bonito de Iguaçu, lo que va a permitir liberar recursos inmediatamente para atender la emergencia.

Las autoridades levantaron un refugio para acoger damnificados en Laranjeiras do Sul, a unos 20 km de Rio Bonito de Iguaçu.

"Estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción", anunció en X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de "peligro por tempestades" en todo Paraná, así como en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.

Desde inicios de noviembre, varias ciudades de Paraná enfrentan fuertes tormentas, vendavales y granizo.

Debido a la tempestad, cuyo origen es un ciclón extratropical, las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo también incrementaron sus niveles de alerta por vientos fuertes y lluvias, y las autoridades pidieron evitar los desplazamientos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Lando Norris logra la Pole en el Gran Premio de Brasil

EEUU anuncia reinicio de relaciones diplomáticas con Bolivia, tras ruptura hace 17 años

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad