Apple anuncia acuerdo de USD 30.000 millones con Broadcom para chips fabricados en EEUU

SAN FRANCISCO.- Apple anunció el miércoles un acuerdo sobre varios años por más de 30.000 millones de dólares con el fabricante de chips Broadcom para diseñar y producir chips en Estados Unidos.
miércoles 8 de julio 2026
El acuerdo forma parte de la promesa de Apple, hecha al gobierno de invertir 600.000 millones de dólares en EEUU durante cuatro años
SAN FRANCISCO.- Apple anunció el miércoles un acuerdo sobre varios años por más de 30.000 millones de dólares con el fabricante de chips Broadcom para diseñar y producir chips en Estados Unidos.
El acuerdo forma parte de la promesa de Apple, hecha al gobierno de Donald Trump, de invertir 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense durante cuatro años.
FUENTE: Con información de AFP