jueves 25  de  junio 2026
VENTAS

Apple sube los precios de varios de sus productos

Las subidas en Estados Unidos, que ya están aplicadas en la tienda en internet de la compañía de Copernico, llegan a superar el 50% en el caso del Apple TV

Una tienda de Apple en California muestra las MacBook Pro.

Una tienda de Apple en California muestra las MacBook Pro.

JUSTIN SULLIVAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Apple subió el jueves los precios de varios de sus productos, como las computadoras Mac y las tabletas iPad, debido a que los costos de los chips de memoria se han disparado por la alta demanda de estos componentes para los centros de datos de la inteligencia artificial.

Las subidas en Estados Unidos, que ya están aplicadas en la tienda en internet de la compañía de Copernico, llegan a superar el 50% en el caso del Apple TV.

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El modelo básico del MacBook Pro de 14 pulgadas pasa de 1.700 a 2.000 dólares; el iPad Air, de 600 a 750 dólares; y el Apple TV, de 130 a 200 dólares.

El director general de la compañía, Tim Cook, ya había advertido que tendría que tomar esta medida por el fuerte aumento de los componentes.

Pérdidas por más de $250.000 millones

El iPhone, principal fuente de ingresos del grupo, no se ve afectado por el momento.

"La rápida expansión de los centros de datos de IA ha provocado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento", afirmó un portavoz de Apple.

La empresa afirma que "nunca había visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido".

En la Bolsa de Nueva York, las acciones de la firma de la manzana caían un 6,15% antes del cierre, lo que supone una pérdida de más de 250.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Los chips de memoria RAM (DRAM) y de almacenamiento (NAND), necesarios para la fabricación de casi todos los productos electrónicos, acumulan aumentos de precios de entre el 50% y el 100% cada trimestre desde finales de 2025, según las consultoras TrendForce y Counterpoint Research.

Se prevé que esta tendencia, conocida en el sector como RAMageddon, no se modere antes de 2027.

FUENTE: Con información de AFP.

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