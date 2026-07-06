lunes 6  de  julio 2026
PLATAFORMAS

Conozca los estrenos de Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta los principales estrenos en las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Logo de la plataforma de streaming Netflix.

Logo de la plataforma de streaming Netflix.

PATRICK T. FALLON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con la llegada de julio, las plataformas de streaming tienen nuevas propuestas televisivas y cinematográficas, así como el estrenos de esperadas temporadas de algunas producciones.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta los principales estrenos en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV.

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HBO Max

Ha Ha You Clowns” (temporada 1). Estreno: 1 de julio

“Ninja Kamui” (temporada 1). Disponible: 1 de julio

“The Face Doctors” (temporada 1). Estreno: 2 de julio

“Deep Revenge” (temporada 1). Estreno: 3 de julio

“Lee Cronin’s The Mummy”. Disponible: 3 de julio

“High Maintenance” (temporadas 1-4). Disponibles: 6 de julio

“Ben 10: Alien Force” (temporada 2). Disponible: 6 de julio

“The Man Will Burn”. Estreno: 9 de julio

“Iyanu: The War of Twin Princes” (temporada 2). Estreno: 12 de julio

“Marc by Sofia” (documental). Disponible: 16 de julio

“Batwheels” (temporada 3). Estreno: 17 de julio

“Stuart Fails to Save the Universe” (temporada 1). Estreno: 23 de julio

“Craig Ferguson: American On Purpose” (original de CNN). Estreno: 27 de julio

“President Curtis” (temporada 1). Estreno: 27 de julio

“This Land” (original de CNN). Estreno: 28 de julio

“The Drama”. Disponible: 31 de julio

“Shark Week 2026”. Estreno: 31 de julio

Netflix

“Enola Holmes” (temporada 3). Estreno: 1 de julio

“Los peores vecinos del mundo”. Estreno: 1 de julio

“Super Subbu”. Estreno: 2 de julio

“La supervivencia de una chica con curvas”. Estreno: 2 de julio

“El hombre vapor”. Estreno: 2 de julio

“80 for Brady”. Estreno: 4 de julio

“Memento”. Disponible: 5 de julio

“Destellos del mañana” (anime). Estreno: 5 de julio

“Hamnet”. Disponible: 6 de julio

“Más vale tarde que solteros” (serie coreana). Estreno: 7 de julio

“Salcedo: Cuero y boogaloo”. Estreno: 8 de julio

“Hasta el final” (película francesa). Estreno: 8 de julio

“No tengo miedo”. Estreno: 8 de julio

“Little House on the Prairie” (temporada 1). Estreno: 9 de julio

“Shipwrecked: Nightmare at Sea”. Estreno: 10 de julio

“Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo” (documental). Estreno: 10 de julio

“The Hunger Games” (películas 1-5). Disponibles: 14 de julio

“El mariscal”. Estreno: 14 de julio

“The Hawk” (temporada 1). Estreno: 16 de julio

“Heartstopper Forever”. Estreno: 17 de julio

“El palacio del este” (serie coreana). Estreno: 17 de julio

“Deseo” (película española). Estreno: 17 de julio

“23.000 vidas” (película alemana). Estreno: 17 de julio

“The Walking Dead: Daryl Dixon” (temporada 3). Estreno: 19 de julio

“Wicked: For Good”. Disponible: 20 de julio

“Nueva vida en Ransom Canyon” (temporada 2). Estreno: 23 de julio

“Los creyentes” (serie española). Estreno: 24 de julio

“72 horas”. Estreno: 24 de julio

“Scream” (películas 1-3). Disponibles: 24 de julio

“Bomba en el Pan Am 103” (miniserie). Estreno: 30 de julio

Hulu/Disney+

“X-Men ’97” (temporada 2). Estreno: 1 de julio

“Ready or Not 2: Here I Come”. Disponible: 2 de julio

“The Simpsons: Simpsley”. Estreno: 3 de julio

“Bodies Bodies Bodies”. Estreno: 3 de julio

“Everything Everywhere All at Once”. Disponible: 3 de julio

“Once”. Disponible: 3 de julio

“Moonlight”. Disponible: 3 de julio

“Hammerhead Sharks with Bertie Gregory”. Estreno: 5 de julio

“Jujutsu Kaisen” (temporada 3). Estreno: 10 de julio

“Project Runway” (temporada 22). Estreno: 10 de julio

“Dancing with the Stars: The Next Pro”. Estreno: 14 de julio

“Descendants: Wicked Wonderland”. Estreno: 17 de julio

“King of the Hill” (temporada 15). Estreno: 20 de julio

“Pompeii: Out of Time with Tom Hiddlestone”. Estreno: 23 de julio

“Furious”. Estreno: 27 de julio

“The Devil Wears Prada 2”. Disponible: 29 de julio

“Festival de Lollapallooza” (día 1). Emisión en directo: 30 de julio

“Festival de Lollapallooza” (día 2). Emisión en directo: 31 de julio

Prime Video

“Elle”. Estreno: 1 de julio

“Gilmore Girls” (temporadas 1-7). Disponibles: 1 de julio

“How to Train Your Dragon” (películas 1-2). Disponibles: 1 de julio

“Ice Age” (películas 1-2). Disponibles: 1 de julio

“The Martian”. Disponible: 1 de julio

“Tropic Thunder”. Disponible: 1 de julio

“Saving Private Ryan”. Disponible: 1 de julio

“The Loyalty Game”. Disponible: 3 de julio

“The Ghost in the Shell”. Disponible: 7 de julio

“From Old Country Bumpkin to Master Swordsman” (temporada 2). Estreno: 9 de julio

“Ride or Die”. Estreno: 15 de julio

“The Ghost in the Shell”. Disponible: 7 de julio

“Do Not Enter”. Disponible: 17 de julio

“The Wild Robot”. Disponible: 24 de julio

“Primate”. Disponible: 31 de julio

“Batman: Caped Crusader” (temporada 2). Estreno: 31 de julio

Apple TV+

“Silo” (temporada 3). Estreno: 3 de julio

“Trying” (temporada 5). Estreno: 8 de julio

“Star City” (final de temporada). Estreno: 10 de julio

“Maximum Pleasure Guaranteed” (final de temporada). Estreno: 15 de julio

“Lucky” (miniserie). Estreno: 15 de julio

“The Dink”. Estreno: 24 de julio

“Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy”. Estreno: 31 de julio

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