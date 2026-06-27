sábado 27  de  junio 2026
PLATAFORMAS

Apple ve en las salas de cine un aliado del 'streaming', asegura ejecutivo

La firma, que lanzó Apple TV+ en 2019 sin contenido externo, ha conquistado a la crítica, al punto de ser la única plataforma de streaming en ganar un Óscar

Con su nuevo servicio de contenidos originales de televisión en streaming, Apple pugna por esta modalidad de consumo audiovisual con Netflix, Hulu y Amazon.&nbsp;
Con su nuevo servicio de contenidos originales de televisión en streaming, Apple pugna por esta modalidad de consumo audiovisual con Netflix, Hulu y Amazon.  EFE/ Apple Inc.

LOS ÁNGELES.- El gigante tecnológico Apple pelea por hacerse espacio con su plataforma en el competitivo sector del streaming, y para ello ve en los cines un aliado significativo, dijo a la AFP su vicepresidente de servicios, Eddy Cue.

La firma, que lanzó Apple TV+ en 2019 sin contenido externo, ha conquistado a la crítica, al punto de ser la única plataforma de streaming en ganar el Óscar a mejor película con "CODA" en 2022.

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La serie, de la cual Apple TV encargó directamente dos temporadas, está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul), para quien Gilligan escribió el papel central.
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Y viene de sacudir la taquilla con "F1", el vertiginoso drama deportivo protagonizado por Brad Pitt que recaudó 634,1 millones de dólares en todo el mundo y le dio otro premio de la Academia, esta vez a Mejor Sonido.

Luego de años de recelo entre las salas de cine y el streaming, Cue sostuvo que Apple apuesta por producir películas para ambos y dejarlas madurar en la pantalla grande, siguiendo el apetito de la audiencia y no en función de períodos fijos de exhibición.

"Si una película como 'F1' estuvo en las salas de cine por más de 45 días es porque la gente quería verla en la pantalla grande, querían verla en una sala de IMAX, y fue genial", dijo Cue en entrevista con AFP.

El vicepresidente senior de servicios y salud de la compañía de Cupertino, California, sostuvo que las salas de cine registran un crecimiento, algo que Apple ve como una oportunidad para impulsar sus películas.

A su juicio, los espectadores tal vez prefieran ver una superproducción en la pantalla grande primero y luego volver a verla en el servicio de streaming, ahora llamado Apple TV.

El cine y el streaming "se complementan, creo que pueden trabajar muy bien juntos", dijo Cue.

El ejecutivo confirmó que están calentando los motores para producir una secuela de "F1", cuya trama y guión están en fase de desarrollo.

"Fue la mayor película de deportes de todos los tiempos. Fue la mayor película de Brad Pitt, y creo que la gente quiere ver otra", agregó.

Cue, considerado como el responsable de revolucionar el sector de servicios de Apple, fue reconocido esta semana como la Persona del Año en el Entretenimiento en el Festival Cannes Lions de Creatividad.

FUENTE: AFP

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