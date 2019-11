Arrancan testimonios públicos sobre juicio político a Trump

Luces, cámara, audiencias

La ciudadanía podrá ver por primera vez la marcha de las audiencias a través de transmisiones en vivo el miércoles y el viernes.

No está claro, no obstante, qué se verá exactamente en esas dos jornadas. ¿Serán un momento esclarecedor para el público, del que surge un relato unificado de las acciones del mandatario y queda en claro si corresponde iniciarle un juicio político o no? ¿O cada sesión dará lugar a nuevos episodios de reality TV que lo único que hacen es acentuar las divisiones?

A diferencia de lo sucedido con Watergate en la década de 1970 y con el juicio político de Bill Clinton en los 90, la gente recibe su información por otras vías hoy y no se puede decir si las sesiones generarán un momento histórico, inolvidable, que despeja todas las dudas.

Testigos

Bill Taylor. Geroge Kent. Marie “Masha” Yovanovitch.

Funcionarios poco conocidos del Departamento de Estado se harán famosos de la noche a la mañana con sus testimonios.

Taylor, un veterano de la guerra de Vietnam que lleva 50 años como funcionario público, será el primer testigo. Los tres ya declararon a puertas cerradas, ignorando las instrucciones de la Casa Blanca, que les pidió que no se presentasen. Y han ofrecido relatos coincidentes sobre las acciones del gobierno de Trump en el sentido de que habría condicionado ayuda militar a Ucrania a que los ucranianos investigasen a los Biden.

Los republicanos quieren escuchar a otros, incluidos Hunter Biden y el funcionario gubernamental anónimo cuya denuncia de posibles irregularidades en los contactos con Ucrania desataron el proceso que puede terminar con un juicio político a Trump. Los demócratas, no obstante, controlan al proceso y difícilmente acepten esos pedidos.

Votantes

A los republicanos les está costando montar una defensa unificada de las acciones de Trump, mientras que los demócratas no logran producir un relato sencillo, que convenza a todo el mundo.

Los dos bandos tratarán a persuadir a los votantes con miras a las elecciones presidenciales del año que viene.

El representante demócrata Jim Himes dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC que el público escuchará “a personas enormemente patrióticas, que se expresan muy bien, contando la historia de un presidente que --olvidémonos del quid pro quo; el quid pro quo es una de esas cosas que complican todo-- que extorsionó a un país vulnerable reteniendo ayuda militar”.

Los republicanos critican el proceso y algunos insisten en que se revele el nombre del informante del gobierno.

El senador Lindsey Graham dijo en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel que “considero inválido cualquier juicio político en la Cámara de Representantes que no nos permita conocer el nombre del informante, porque sin la denuncia del informante, no estaríamos hablando de nada de esto”.

Graham agregó que también es “necesario que Hunter Biden sea llamado para poder defender adecuadamente al presidente. Si no se hacen esas dos cosas, todo esto es una broma”.

¿Qué hará Trump?

Coincidiendo con la audiencia del miércoles, el mandatario ofrecerá una conferencia de prensa conjuntamente con el presidente de Turquía Recep Tayip Erdogan, en momentos en que abundan las tensiones entre los dos países.

Trump trató de bajar línea a sus aliados el domingo, en que tuiteó recomendaciones acerca de cómo defenderlo: Insistiendo en decir, como hace él, que la conversación telefónica con el presidente ucraniano fue “perfecta”.

“¡Lean la transcripción!” de la llamada, dijo Trump en un tuit. “No se dijo NADA malo. Republicanos, no caigan en esa trampa de bobos de decir que no fue perfecta, pero no corresponde juicio político. No, es mucho más fuerte que eso. ¡NO SE HIZO NADA MALO!”.

La Casa Blanca difundió una transcripción de la llamada de julio y Trump dijo que también dará a conocer, probablemente el martes, un relato de otra llamada que tuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy poco después de su elección.

Los testimonies escuchados hasta ahora indican que en la llamada de abril para felicitar a Zelenskiy por su elección no hubo nada irregular, pero el tono cambió en la de julio, que alarmó a varios funcionarios del gobierno.

Más audiencias

Los investigadores de la Cámara de Representantes han estado difundiendo transcripciones de cientos de páginas de testimonios recibidos a puertas cerradas.

Se esperan más transcripciones. Casi una docena de personas han declarado en la investigación y los investigadores están preparando un informe público con sus hallazgos. Pero las audiencias de esta semana probablemente no sean las últimas.

Es posible que se llame a más gente a declarar, seguramente el teniente coronel Alexander Vindman, un oficial del ejército asignado al Consejo de Seguridad Nacional, y a Fiona Hill, exasesora de la Casa Blanca sobre Rusia. Los dos declararon a puertas cerradas sobre su inquietud por los esfuerzos del gobierno de Trump para presionar a Ucrania a que investigase a los demócratas.

En algún momento la Comisión de Inteligencia de la cámara baja enviará un informe a la Comisión Judicial, que decidirá si corresponde un juicio político al presidente. La votación sobre el juicio político podría producirse para la época de la Navidad.