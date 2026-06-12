sábado 13  de  junio 2026
ACUERDOS

American Airlines anuncia el regreso de sus vuelos a Haití y expansión en Venezuela

La compañía será la primera aerolínea estadounidense en retomar vuelos directos al país caribeño desde la suspensión ordenada por Joe Biden en 2024

Avión de American Airlines de EEUU.&nbsp;

Avión de American Airlines de EEUU. 

EFE
Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.

Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI_ American Airlines anunció este viernes que será la primera aerolínea estadounidense en reanudar los vuelos directos de Estados Unidos a Haití, suspendidos desde noviembre de 2024, además de ampliar sus servicios a Venezuela, con una ruta de Miami a Maracaibo sin escalas.

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La compañía estadounidense activará el 1 de noviembre un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) al de Cap-Haïtien (CAP), ciudad portuaria en la costa norte de Haití, con aeronaves Boeing 737, según expuso en un comunicado.

"Haití es el mayor país en el Caribe en términos de demanda sin servicio de una aerolínea de EEUU El sur de Florida es hogar de la mayor población haitiana-estadounidense en EEUU, y otras comunidades, como en Nueva York y Orlando, también se beneficiarán", detalló American Airlines.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos prohibió en noviembre de 2024, bajo la presidencia de Joe Biden (2021-2025) los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron dos aeronaves de las compañías estadounidenses Spirit y JetBlue desde Puerto Príncipe, capital del país caribeño.

Vuelos con Venezuela

American Airlines informó de una nueva ruta a partir del 14 de julio entre Miami y Maracaibo, en Venezuela, tras convertirse el 30 de abril pasado en la primera compañía aérea en reanudar los vuelos comerciales desde Estados Unidos a Caracas en siete años.

El servicio tendrá una frecuencia diaria en aviones Embraer 175.

"Este nuevo vuelo continuará impulsando los lazos de negocios y fortalecerá las relaciones con familia y amigos, sumándose al servicio de dos veces al día entre Miami y Caracas", apuntó.

FUENTE: Con información de EFE

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