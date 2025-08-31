Asesor de Trump se muestra "muy optimista" sobre decisión de la Corte Suprema por aranceles

WASHINGTON — Un alto funcionario comercial del gobierno de Donald Trump expresó este domingo su optimismo en que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmará los altos aranceles a las importaciones fijados por el gobierno y que un tribunal inferior anuló.

El viernes, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el presidente carecía de autoridad para imponer muchos de los impuestos a las importaciones que ha implementado desde su regreso al poder, en enero.

Sin embargo, las tasas seguirán vigentes hasta tanto la Corte Suprema tome una decisión final sobre el caso.

El domingo, en Fox News, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que la decisión del viernes, tomada por una mayoría de siete jueces contra cuatro, tenía motivaciones políticas.

Navarro calificó a los magistrados que votaron el fallo de "políticos con togas negras".

Espera que decisión sea revertida

También sostuvo que los argumentos discrepantes presentados por algunos de los jueces eran "muy, muy contundentes". "Creo que esto proporciona una hoja de ruta muy clara sobre cómo la Corte Suprema puede fallar a nuestro favor", declaró.

El fallo establece que el presidente de Estados Unidos no puede imponer aranceles sin un límite de tiempo.

"Nunca dijimos que serían permanentes", declaró Navarro. "Somos muy optimistas" en que la decisión sea revertida, continuó. "Si perdemos este caso (...) será el fin de Estados Unidos".

La justicia intervino en la contienda tras una demanda presentada por estados gobernados por el Partido Demócrata y una coalición de pequeñas empresas importadoras, a las cuales Navarro les reprocha pretender "seguir comprando a bajo precio las porquerías chinas".

FUENTE: Con informaciòn de AFP