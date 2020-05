¿Atacante a embajada cubana podría quedar en libertad?

Esta petición de la defensa se apoya en que para determinar causa probable en casos criminales federales “se debe establecer una audiencia preliminar en no más de 14 días después del arresto, tiempo en el cual la parte que acusa, en este caso la fiscalía, tiene que presentar toda la documentación e información que avala los cargos contra la persona en custodia”.

Los abogados del Gobierno no han establecido esta audiencia preliminar. En cambio, el miércoles 13 de mayo la fiscalía, resaltando los obstáculos y las demoras que surgen a causa de la pandemia del COVID-19, pidió una extensión de la audiencia para el próximo 15 de junio.

La fiscalía señaló que en estos momentos no pueden realizar los procedimientos en persona, sino por videoconferencias, y que el caso del cubanoamericano es muy grande (más de 180 páginas, con videos de la Policía y de las cámaras de seguridad) como para ser enviado por correo electrónico, como se suele hacer.

Ante esto, la defensa de Alazo pide que se deniegue la moción del Gobierno, y dice que la justificación no tiene mucho peso, pues la información del caso podía haberse enviado por otras vías, como envío directo mediante una persona, disco duro u otras formas de almacenamiento de mayor capacidad.

Mientras tanto, Alexander Alazo, con residencia legal registrada en Pennsylvania, casado y padre de cuatro hijos, se encuentra detenido.

Lo que dice el régimen

Por su parte, el régimen cubano mantiene su postura en torno al hecho. Días antes el canciller Bruno Rodríguez Parrilla había acusado al pastor Frank López, de la Iglesia Doral Jesús Worship Center de ser cómplice de Alazo, acusación que fue negada por López.

En un artículo publicado en el diario oficialista cubano Granma, el régimen vuelve a tocar el tema, señalando que "si los disparos del pasado 30 de abril contra la Embajada cubana en Washington hubieran llenado de huecos a la Casa Blanca (una realidad que no deseamos para nadie), entonces el atacante no tuviera hoy una amplia hoja clínica sicológica o siquiátrica. Aunque fuera un loco de remate, no haría el cuento".

Más adelante, sin exponer fuentes que den fe de lo afirmado, el texto se refiere a "vínculos del atacante" con lo que califican como "más recalcitrante de la fauna extremista anticubana en Estados Unidos y con altos funcionarios de ese Gobierno". Para rematar, el artículo sigue la línea de los anteriores emitidos por el régimen, y usa frases ofensivas en contra de los presidentes que han gobernado en EEUU desde 1959. "En su obsesión por destruir a la Revolución Cubana, tal vez los únicos que hayan sufrido algún padecimiento mental son los 12 gobernantes que han pasado por la silla presidencial estadounidense, desde 1959 hasta hoy", se lee en el texto mencionado.