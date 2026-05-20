miércoles 20  de  mayo 2026
COMICIOS

El ELN anuncia alto el fuego unilateral durante el día de las elecciones en Colombia

Según argumentó el ELN, no tiene como política "amenazar ni atentar contra candidatos". Dijo que los últimos bombardeos del Ejército "cayeron en el vacío"

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

DANIEL MUNOZ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este miércoles un alto el fuego unilateral desde el 30 de mayo al 2 de junio, con motivo de la primera vuelta de las elecciones en Colombia el domingo 31 de mayo.

El grupo armado expresó que la decisión viene motivada por "su respeto al libre derecho al voto". Aseguró que no interferirá en el proceso electoral.

Lee además
El ELN, grupo de la guerrilla de Colombia, aviva la violencia en el país.
VIOLENCIA

ELN somete a "juicios revolucionarios" a funcionarios secuestrados en Colombia, a días de elecciones
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que orden de captura contra Chiquito Malo se mantiene (AFP)
NEGOCIACIONES

Petro dice que no autorizó suspender órdenes de captura de 29 "extraditables" del Clan del Golfo

"Ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos", dijo la guerrilla.

Asimismo, la dirección nacional del ELN instó a "toda su fuerza combatiente" a abstenerse de emprender "operaciones militares ofensivas" contra las Fuerzas Armadas de Colombia.

El ELN también aprovechó el comunicado para aclarar que en los últimos bombardeos del Ejército sobre sus posiciones en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, durante la noche del 9 de mayo, "cayeron en el vacío", por lo que no han tenido que lamentar ni muertos ni heridos.

Dudas del Gobierno

La declaración del ELN se suma a las de otros grupos armados, como el narcoparamilitar Clan del Golfo, que en los últimos días anunciaron a la opinión pública que no interferirán en el proceso de electoral.

No obstante, desde el Gobierno del presidente Petro han puesto en tela de juicio este tipo de declaraciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que si estos grupos armados "son capaces de delinquir y de matar", también lo son de mentir.

En las últimas horas, la campaña electoral ha quedado marcada por el intento de secuestro del senador Alexander López, coordinador del partido Pacto Histórico, la formación del oficialismo por la que concurre el principal favorito de estas elecciones, Iván Cepeda, a su paso por la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.

El presidente Petro responsabilizó de estos hechos a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las disueltas FARC que comanda Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

A dos semanas de las elecciones, Cepeda —que ha estado en todo momento al frente de los sondeos— lidera con el 35% de los votos ante la conservadora Paloma Valencia, que lograría el 25%, pero que en la segunda vuelta del 21 de junio, gracias a la concentración de fuerzas de la derecha parte con ventaja.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Violencia, desplazamientos y polarización marcan el camino hacia las presidenciales en Colombia

La derechista Keiko Fujimori encabeza sondeo para balotaje en Perú

Candidato presidencial de Colombia, De La Espriella, fue abogado de Álex Saab, se viralizan videos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
EEUU

Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

Marco Rubio ofreció la creación de una nueva Cuba donde el pueblo pueda incluso reclamar la mala prestación de servicios, sin vaya preso. (Sitio oficial de la Casa Blanca) video
NUEVAS RELACIONES

Marco Rubio explica en mensaje de video que EEUU busca nueva relación con el pueblo de Cuba

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Mujer resulta herida en el rostro tras agresión en pleno Downtown de Miami

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Tensiones

Trump afirma que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" en espera de alcanzar un acuerdo

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

Te puede interesar

El fiscal general encargado de EEUU, Todd Blanche, durante una intervención en la Torre de la Libertad, en la ciudad de Miami, Florida.
CUBA

EEUU acusa formalmente de asesinato a Raúl Castro por crimen de Hermanos al Rescate

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
FLORIDA

Marco Rubio respalda anuncio histórico sobre Raúl Castro desde la Torre de la Libertad

Vinicius Cerbaro, investigador posdoctoral de University of Florida
HALLAZGO

El Niño amenaza industria de fresa en Florida valorada en $500 millones, según estudio

Presentación del libro Dignas Cubanas. 
LETRAS

La escritora Zoé Valdés presenta en Miami el libro "Dignas Cubanas" este 20 de mayo

Marco Rubio ofreció la creación de una nueva Cuba donde el pueblo pueda incluso reclamar la mala prestación de servicios, sin vaya preso. (Sitio oficial de la Casa Blanca) video
NUEVAS RELACIONES

Marco Rubio explica en mensaje de video que EEUU busca nueva relación con el pueblo de Cuba