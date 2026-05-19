Más de un centenar de detenidos en las protestas contra el Gobierno de Bolivia

Las manifestaciones comenzaron el 1 de mayo y hasta ahora se reportan cuatro muertos. (AFP)

LA PAZ .- Las fuerzas de seguridad de Bolivia informaron que más de un centenar de personas han sido detenidas en el marco de las fuertes protestas y huelgas que ocurren en el país y con las que miles de personas expresan su rechazo al gobierno de presidente, Rodrigo Paz, y la falta de políticas que contribuyan a paliar la crisis económica.

La Policía indicó que gran parte de los detenidos fueron arrestados después de enfrentarse a los agentes de las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad de La Paz, donde se concentran la mayoría de las manifestaciones y marchas de las últimas jornadas.

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Explicó que en la zona se han registrado una serie de disturbios y han acusado a los manifestantes de utilizar explosivos y objetos contundentes contra los agentes policiales, que respondieron con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

“En ese contexto, se han realizado múltiples detenciones en distintos puntos de la ciudad”, aclaró la Policía, según informaciones del diario Los Tiempos. “En ese contexto, se han realizado múltiples detenciones en distintos puntos de la ciudad”, aclaró la Policía, según informaciones del diario Los Tiempos.

Las personas detenidas han sido trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), lugar donde permanecen, mientras avanza la investigación y se aclara su situación jurídica, tal y como indican estas informaciones.

Si bien las autoridades cifran en 104 los detenidos hasta el momento, la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia indicó que se trata de 95 arrestados, aunque apuntó que se encuentran a la espera de tener acceso a informes oficiales de las fuerzas de seguridad para conocer los detalles de cada detención.

El país se adentra ya en la tercera semana de protestas en La Paz, con la participación de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana y a los que se han sumado mineros y profesores, además de activistas y grupos indígenas, entre otros. De momento, al menos cuatro personas han muerto en el marco de estos disturbios.

Las protestas iniciaron el 1 de mayo. Tras las manifestaciones del Día de los Trabajadores, la COB llamó a la huelga general indefinida.

Si bien, Rodrigo Paz llegó al poder hace tan solo medio año, estos grupos han insistido en la necesidad de introducir medidas para paliar la grave crisis económica que sufre el país y que se ha alargado durante décadas.

El Gobierno acusó a los seguidores de Morales de estar detrás de las protestas, e incluso advirtió que preparan acciones violentas. “Lamentablemente se ha identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas.Eso nos tiene preocupados”, declaró el portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez.

Evo Morales enfrenta juicio

Muchos de estos sectores, afines al expresidente Evo Morales, piden medidas inmediatas ante la escasez de combustible y la creciente inflación.

Morales enfrenta un juicio por presunta trata agravada de personas. Los cargos se derivan de una acusación por haber mantenido una relación con una menor de edad en 2016.

El litigio se radicó en la ciudad de Tarija, pero fue suspendido temporalmente debido a la incomparecencia de Morales y sus abogados.

Tras no presentarse, el Tribunal de Sentencia lo declaró en rebeldía y emitió órdenes de captura y arraigo (que le impiden salir del país).

Morales permanece en la región cocalera del Chapare bajo la protección de sus seguidores, lo que ha impedido que la policía ejecute la orden de detención.

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FUENTE: Con información de Europa Press y ddc