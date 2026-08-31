martes 1  de  septiembre 2026
NUEVA YORK

Ataque en Times Square deja dos muertes, una víctima apuñalada y la agresora por disparos de la policía

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lamentó ambas muertes e informó que la segunda persona apuñalada se encuentra en el hospital en condición estable

Los agentes de la Policía de Nueva Yok repelen ataque de mujer con presuntos problemas mentales. (AFP)

Los agentes de la Policía de Nueva Yok repelen ataque de mujer con presuntos problemas mentales. (AFP)

Por Santiago Perales

NUEVA YORK — Una mujer armada con un cuchillo apuñaló a dos personas en la zona turística de Times Square en Nueva York este lunes, antes de que la policía le disparara. Poco tiempo después, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que una de las víctimas del ataque murió al igual que la agresora.

"Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora. La segunda víctima se encuentra actualmente en el hospital en condición estable", declaró Mamdani.

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El suceso tuvo lugar en pleno Times Square, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente.

Una alerta local se emitió en Manhattan tras este incidente, en el cual los agentes trataron de detener a la agresora, pero esta mostró una actitud errática, lo que obligó a los funcionarios a disparar y por lo menos, dos balas la impactaron

El Departamento de Policía de Nueva York le dijo que daría declaraciones sobre el hecho más adelante.

No hubo información disponible de inmediato sobre el motivo del apuñalamiento.

En la zona se encontraron dos cuchillos que presuntamente pertenecían a la mujer atacante.

Atacante con presuntos problemas mentales

La atacante aparentemente tendría problemas de salud mental, indica el canal ABC7, que cita fuentes policiales.

Las autoridades investigan el incidente, que inicialmente fue reportado como un robo armado, pero ahora apuntan a que fue aleatorio y relacionado con la supuesta "salud mental" de la atacante.

Según se observa en videos de testigos publicados en X, la atacante se acercó blandiendo dos cuchillos a un grupo de agentes que le ordenaban soltar las armas, tras lo cual le dispararon.

Un testigo dijo al canal Pix11 que la mujer recibió primero una descarga de una pistola Taser y, después de amenazar a los agentes, dos disparos.

La atacante iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado, según se observa en los videos.

FUENTE: Con información de AFP/El Clarin/Redes Sociales

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