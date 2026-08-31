martes 1  de  septiembre 2026
Política

Trump afirma que no descarta "revisar" la posición de EEUU sobre las Malvinas

"Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas", dijo Trump a periodistas cuando se le preguntó si EEUU está revisando su posición sobre las Malvinas

El 3 de enero de 1833 las islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas (EFE)

El 3 de enero de 1833 las islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas (EFE)

Por Santiago Perales

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró el lunes que no descarta "revisar" la posición estadounidense de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas.

Hasta ahora, Estados Unidos, como la mayoría de los países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
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Estados Unidos estaría dispuesto a revisar esa posición para presionar al Reino Unido para que aumente su gasto militar, según informó el diario británico Daily Telegraph la semana pasada.

"Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba revisando su posición sobre las Malvinas.

Al preguntársele si quería que el gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, aumentara sus actuales compromisos de gasto, Trump respondió: "El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se solucionarán".

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en abril, cuando surgieron los primeros informes sobre una posible revisión, que "nuestra posición sobre las Islas sigue siendo de neutralidad".

Pero la revisión del Pentágono, destinada a lograr que los aliados de Estados Unidos alcancen un objetivo de gasto en defensa del 5%, pondría en tela de juicio esa postura.

Tensiones

Cuatro décadas después del conflicto, las tensiones siguen siendo altas entre Reino Unido y Argentina.

Los jugadores argentinos levantaron una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra por 2-1 en la semifinal de la Copa del Mundo a principios de este año.

La FIFA multó posteriormente a la Asociación del Fútbol Argentino con 321.000 dólares.

Las fuerzas argentinas invadieron el territorio británico de ultramar, lo que llevó a la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, a enviar una fuerza naval para recuperarlo.

La guerra dejó 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos.

El entonces presidente estadounidense Ronald Reagan adoptó inicialmente una postura neutral, pero tras el fracaso de las conversaciones de paz, Washington brindó apoyo militar y de inteligencia al Reino Unido.

FUENTE: Con información de AFP

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