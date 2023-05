Biden obligado a tomar acción en la frontera por elecciones

Miles siguen llegando a la frontera, familias enteras acompañados de niños y adolescentes que requerirán infraestructura, salud y educación. Reportes de prensa en la frontera indican que los migrantes siguen llegando en masa a las vías férreas en Huehuetoca, México, después del fin del Título 42 (medida que fue impuesta durante la crisis sanitaria provocada por el COVID 19), para abordar los trenes de carga que se dirigen hacia Estados Unidos.

De octubre de 2022 a abril 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), registra en esos siete meses 1,816,958 detenciones de migrantes. Y un total de 6.5 millones de ingresos desde que Biden ocupa la Casa Blanca en enero de 2021.

Estadpisticas migración CBP. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sobre los ingresos de migrantes a Estados Unidos en la frontera sur.

Y mientras siguen entrando miles de personas a través de la frontera sur, el estado de Texas, que afirma enfrenta una “carga financiera” por la migración, demandó a la administración Biden, bajo el argumento de que la aplicación CBP One —designada como un paso para solicitar asilo a través de una entrevista de miedo creíble— promueve la migración aun si los solicitantes no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos.

“El gobierno de Biden concibió deliberadamente esta app con el objetivo de preaprobar ilegalmente a más extranjeros para ingresar al país y vayan a donde les plazca una vez que lleguen”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.

Entre tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adam, también recurrió a la corte pidiéndole al juez permita suspender el “derecho de albergue” a migrantes. La ciudad ha acogido a 70.000 migrantes y los alberga en hoteles, tiendas de campaña, una terminal de cruceros y un edificio en el que solía haber una academia de policía. Los recursos no dan para más debido a que los contribuyentes deberán gastar más de 4.000 millones de dólares, dijo Adam en un comunicado.

Otras ciudades también impulsan medidas ante la insostenible situación.

Migrantes-AP El migrante Eduardo García de pie con muletas, y rodeado de su familia afuera de la sede de Caridades Católicas, en Nueva York. AP/Robert Bumsted, archivo

Sobre el tema, el analista Verdugo, sostiene que Biden se vio obligado a tomar acciones para frenar el caos en la frontera sur, a su juicio, por dos razones: “Uno, es la presión de los republicanos en el Congreso sobre el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, que ha testificado bajo juramento que no había una crisis en la frontera, que no había muchas personas cruzando cuando sabemos que eso no era cierto y por eso los republicanos tomaron la iniciativa para destituir a Mayorkas”.

“Creo que el pueblo americano al ver la crisis y que Mayorkas estaba dando otro relato que no concuerda con la realidad, y ante la amenaza de destitución [del secretario de Seguridad], la administración decidió tomar en serio la crisis de la frontera y por eso los cambios en las últimas semanas; de lo contrario -asegura- no lo habrían hecho”.

Para Verdugo, la razón número dos, es la campaña electoral de Biden por la reelección presidencial [por es] que busca cambiar el rostro de esa crisis. “Esta administración quiere demostrar que están siendo fuertes con la crisis en la frontera, y veremos lo que sucede en los próximos días y semanas para ver los números y la realidad”, subrayó al considerar que es prematuro hacer una evaluación precisa.

Procesos para frenar migración

Algunos analistas y el gobierno de Biden esperaban una ola de migrantes tras la culminación del Título 42, unos 18.000 al día, pero la cifra en dos semanas se ha mantenido en un aproximado de 5.000 ingresos diarios.

Migrantes AFP Migrantes hacen cola para en la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos. AFP

La abogada de migración Diana Albite, aseguró que ha disminuido el ingreso de migrantes en la frontera en un 50%, que antes del fin del Título 42, se registraron 10.000 detenciones al día.

La especialista dijo que, para detener la migración, la administración Biden ha creado ciertos procesos, como el parole humanitario, que asegura, las autoridades trabajan en mejorarlo, para hacer los trámites más expeditos.

Los procesos a los que se refiere la abogada son los anunciados por la Casa Blanca como la apertura de un centenar de centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares aún por definir con el objetivo de que los migrantes soliciten permiso de ingreso a Estados Unidos, España o Canadá. Cerca de 1.000 personas pueden ingresar diariamente por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita través de la app.

Además de esas cifras, el gobierno también promueve el programa ‘parole humanitario’ que permite el ingreso de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela siempre y cuando presenten su solicitud en línea, cuenten con un patrocinador financiero e ingresen por vía aérea a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que recibe un promedio de casi 12.000 solicitudes diarias para patrocinar a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Debido a la avalancha de solicitudes para patrocinar a ciudadanos de estos cuatro países, el pasado 18 de mayo, el Gobierno anunció que había actualizado el proceso de revisión de las peticiones.

personas arriban a aeropuerto.png Personas se reencuentran en un aeropuerto de Estados Unidos. AP/Seth Wenig

Restricciones

Pese a que la administración implementa nuevos procesos para los solicitantes de asilo, Albite afirma que hay restricciones. “Las 48 horas que tenía una persona para buscar un abogado y prepararse para la entrevista de miedo creíble se redujo a 24 horas, lo cual quiere decir que el migrante se enfrenta al riesgo de que, si las autoridades de inmigración no encuentran el caso como ‘creíble’, ahí mismo le dan una deportación expedita. Las personas pueden tener el chance de que un juez revise, pero la mayoría de los casos cuando un oficial de migración descalifica el caso, hay pocas posibilidades de que un juez apruebe el miedo creíble”.

Para la especialista, la reducción del tiempo pone en riesgo la posibilidad de que una persona pueda desarrollar su caso de asilo político.

Cómo defenderse

Albite aconseja que es determinante buscar la asesoría de un abogado porque las personas tienen más oportunidades de aprobación de asilo cuando están acompañados por un profesional.

“Muchas veces los migrantes creen no tener un caso porque están acostumbrados al quebranto de sus derechos que piensan es normal. Cuando uno habla con la persona, se sienta, se va a fondo y se les dice que hablen de su vida, uno se da cuenta de que hay caso para un asilo político, por eso es importante que la persona tenga acceso a un abogado en la frontera”, acotó.

El analista Anthony Verdugo cree que la propuesta de Ley presentada por congresistas de ambos partidos conocida como ‘Ley Dignidad’, es una iniciativa que abre un camino para la solución al problema de la inmigración, “creo que el Congreso debe considerarlo, no es la propuesta perfecta, pero hay que empezar un diálogo”.

La iniciativa propone “medidas más duras y penas más altas” para la migración indocumentada, y “sacar de las sombras” a los 12 millones de migrantes ilegales que residen en Estados Unidos, que de acuerdo con la representante María Elvira Salazar, no les costaría un centavo a los contribuyentes porque los migrantes deberán pagar para poder acceder a un estatus legal.

@FloresJudith7

Jflores@diariolasamericas.com