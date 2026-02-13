Turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible: "Existía el riesgo de no poder regresar"

LA HABANA.- La profunda crisis de combustible que atraviesa Cuba está provocando la salida acelerada de turistas y un colapso aún mayor en el ya debilitado sector turístico de la isla.

Con apagones prolongados, cierres temporales de hoteles y la suspensión de rutas aéreas por falta de combustible, los visitantes extranjeros se ven obligados a abandonar el país antes de lo previsto. Todo ocurre mientras la isla enfrenta un panorama económico crítico y una creciente presión internacional.

DDHH ONU está "extremadamente preocupada" por agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba

CAOS Se hunde el turismo en Cuba, cierres de hoteles y salidas de aerolíneas lo confirman

“Solo encontré un taxi”, relató el turista francés Frédéric Monnet, quien decidió acortar su viaje a un valle del occidente cubano para regresar cuanto antes a La Habana. “Puede que no haya taxis después”, dijo en declaraciones recogidas por AFP.

Hoteles cerrados y aerolíneas en retirada

La escasez de combustible ha generado interminables colas en las gasolineras, cortes eléctricos que se prolongan por horas y la cancelación de múltiples vuelos. Varias aerolíneas, especialmente canadienses y rusas, han comenzado a enviar aviones vacíos para repatriar a miles de turistas.

El estadounidense Liam Burnell aseguró que tuvo que contactar a su aerolínea antes de tiempo para garantizar su vuelo de regreso. “Existía el riesgo de no poder regresar, porque el aeropuerto dice que no tiene suficiente combustible para los aviones”, afirmó.

Según un documento interno del Ministerio de Turismo castrista citado por AFP, alrededor de 30 hoteles y complejos turísticos están cerrados temporalmente por baja ocupación y racionamiento de combustible.

La crisis se ha profundizado desde enero, cuando una flotilla de buques de guerra de EEUU impidió el arribo de petroleros venezolanos a puertos cubanos. Washington también ha advertido a México y a otros exportadores que podrían enfrentar aranceles punitivos si continúan abasteciendo a la isla.

La economía se hunde

La disminución del turismo, segunda fuente de divisas para Cuba después de los ingresos por servicios médicos en el exterior, amenaza con hundir aún más la economía.

“La situación es crítica, crítica, crítica”, afirmó Juan Arteaga, conductor de un clásico automóvil de los años 50 utilizado para tours turísticos. “Cuando se me acaba la gasolina, me voy a casa. ¿Qué más puedo hacer?”.

En zonas turísticas de La Habana, autobuses circulan vacíos y los carruajes tirados por caballos esperan por visitantes que ya no llegan.

El músico cubano Víctor Estévez advirtió que “el turismo ha sido un sustento para todos los cubanos... si se ve afectado, vamos a tener serios problemas”, un sentimiento compartido por miles de trabajadores del sector.

México envía ayuda humanitaria

En medio del deterioro, dos barcos de la Armada de México arribaron el jueves a Cuba con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo leche, arroz, carne, galletas y artículos de higiene, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

El experto en turismo José Luis Perelló alertó que la isla se enfrenta a la posibilidad de “un año desastroso”, después de que el sector sufriera una caída del 70 % en los ingresos entre 2019 y 2025 debido a la pandemia y la crisis económica prolongada.

Con un país de 9,6 millones de habitantes sometido a la escasez de alimentos, medicinas y ahora combustible, la estampida turística no solo agrava la crisis, sino que amenaza con desencadenar un escenario aún más severo para la población cubana.

FUENTE: Con información de AFP