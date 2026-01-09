Autoridades identifican a los dos heridos por agentes ICE como presuntos miembros del Tren de Aragua

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) identificó a las dos personas heridas a tiros el jueves en la ciudad de Portland (estado de Oregón) por agentes federales del servicio aduanero, el ICE , como presuntos miembros de la organización criminal del Tren de Aragua , declarada como grupo terrorista.

El DHS, dirigido por Kristi Noem, identificó al conductor del vehículo como Luis David Nico Moncada, "un inmigrante ilegal venezolano y presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua".

Moncada "entró de manera ilegal en EEUU en 2022 y fue liberado por la Administración (de Joe) Biden", pero luego volvió a ser arrestado "por conducir bajo los efectos del alcohol y por uso no autorizado de un vehículo, y sobre él pesa una orden de deportación definitiva".

La pasajera es Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, una "inmigrante ilegal venezolana", también vinculada con el Tren de Aragua.

"Ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de El Paso, Texas, y fue liberada por la Administración Biden. Desde su ingreso ilegal, Contreras participó activamente en una red de prostitución de Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo previo en Portland", indicó el departamento.

Investigación

La Fiscalía del estado de Oregón anunció la apertura de una investigación sobre el tiroteo, que incluirá "entrevistas a testigos, pruebas en vídeo y otros materiales relevantes", indicó el fiscal general Dan Rayfield tras dejar "clara nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales en Portland y en todo el país".

El tiroteo de Portland, que ocurrió apenas un día después de la muerte de una mujer de 37 años abatida por un miembro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, "no hace más que acentuar la necesidad de transparencia y rendición de cuentas", en palabras de Rayfield. La mujer fue abatida cuando intentó embestir a un oficial de ICE en Minnesota.

Por su parte, el alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, pidió al Servicio ICE que suspenda todas las operaciones en la ciudad hasta que se investigue a fondo el tiroteo, un extremo respaldado por la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, al afirmar que "la prioridad ahora mismo es llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva, no realizar más detenciones".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press