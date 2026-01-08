jueves 8  de  enero 2026
Cierran dos días los colegios en Minneapolis tras las protestas por la muerte de una mujer a manos del ICE

La muerte de la mujer se produjo el miércoles durante una protesta contra las medidas migratorias en esta ciudad del estado de Minnesota

Agentes federales montan guardia mientras manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026. &nbsp;

Agentes federales montan guardia mientras manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026.

 

OCTAVIO JONES / AFP

El distrito escolar de Minneapolis, que agrupa a los colegios públicos de la localidad de Minnesota, anunció la suspensión de las clases tras las protestas por la muerte de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Debido a la situación actual no habrá colegio este jueves, 8 de enero, ni tampoco el viernes, día 9. La medida ha sido adoptada por motivos de seguridad teniendo en cuenta los incidentes que están teniendo lugar en la ciudad", indicaron las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS), nombre con el que se conoce a este distrito.

Así, todas las actividades y programas organizados por el MPS han sido cancelados durante el jueves y el viernes, a la espera de ver cómo evoluciona la situación, según dijo la entidad en un comunicado. "Las clases no tendrán lugar de forma virtual porque esta medida únicamente se activa en caso de que existan condiciones climatológicas adversas", recoge el texto.

"Seguimos colaborando con las autoridades de la ciudad de Minneapolis y otros actores relevantes para dar una respuesta de emergencia apropiada", ha subrayado, a medida que continúan las manifestaciones contra la actuación del ICE, que acabó con la vida de una mujer de 37 años identificada como Renee Nicole Good, viuda y con un hijo de seis años.

Manifestaciones contra ICE

Grupos de manifestantes protestaron por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Minneapolis. Durante las manifestaciones se enfrentaron con las fuerzas del orden, en medio de la creciente indignación por el tiroteo.

Al menos un manifestante fue detenido mientras agentes federales se enfrentaban a una gran multitud con gases pimienta y lacrimógenas.

Uno de los participantes en la protesta portaba un cartel en el que se leía "ICE = asesino", en alusión al servicio de inmigración y control de aduanas.

La muerte de la mujer se produjo el miércoles durante una protesta contra las medidas migratorias en esta ciudad del estado de Minnesota.

La víctima, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, intentó escapar cuando agentes se acercaron al vehículo que manejaba y pretendieron abrir la puerta del auto. El presidente Donald Trump aseguró que como se puede ver en el video, la mujer intentó atropellar al agente.

Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, pidió a los agentes del ICE que abandonen la ciudad tras dos días de redadas.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS/ AFP

