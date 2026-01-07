Agente de inmigración mata a una mujer que intentó atropellar a oficiales de ICE en Minnesota

La imagen de la mujer que bloquea el paso de agentes de ICE en Minneapolis, el intento de atropellar a agentes de migración, terminó con la muerte de la victimaria.

La cinta policial rodea un vehículo que se sospecha está involucrado en un tiroteo por parte de un agente de ICE durante operaciones de aplicación de la ley federal el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.

WASHINGTON — Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que atropelló a varios de sus compañeros con un vehículo, según informaron el miércoles autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho de "acto de terrorismo".

"Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo", afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en X.

"Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La autora fue alcanzada por los disparos y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo".

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis.

Agresiones contra agentes de ICE

En algunas ciudades se han producido protestas contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

El DHS dijo que los oficiales de ICE en Minneapolis estaban realizando operaciones específicas cuando un grupo de alborotadores comenzó a bloquear a los oficiales de ICE y uno de estos alborotadores violentos, a bordo de un vehículo, intentó atropellar a nuestros oficiales de policía con intención de matarlos, en un acto de terrorismo doméstico.

En el video se observa a una persona bloquear la calle para evitar el paso de los vehículos de los agentes de migración. Un oficial le llama la atención a la conductora del auto y se observa que intenta abrir la puerta del vehículo de la mujer, mientras otros agentes se ubican alrededor del vehículo, momento en que la atacante arranca en un intento aparente de atropellar a otro agente. Tras recibir el disparo, el vehículo de la agresora se estrelló contra un vehículo y luego contra un poste.

El periodista Andy Ngo relató que una mujer en una camioneta SUV bloqueó al DHS mientras alborotadores se movilizaban para atacar a ICE. El conductor se negó a salir del vehículo y aceleró hacia un agente que estaba directamente frente al auto. El oficial disparó y la mató. Los izquierdistas prometen represalias violentas", publicó el X.

Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros oficiales por parte de políticos santuario que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden, que enfrentan un aumento del 1.300% en los ataques en su contra y un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte. Esta es una situación en evolución y brindaremos al público más información tan pronto como esté disponible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrAndyNgo/status/2008979716842401842&partner=&hide_thread=false Minneapolis (Jan. 7) — A woman in an SUV blocked DHS as rioters mobilized to attack ICE. The driver refused to get out & accelerated toward an agent directly in front of the car. He fired rounds, killing her. Leftists are promising violent retribution. https://t.co/w0EY4Cm56M — Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 7, 2026

Trump reacciona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el tiroteo mortal del miércoles en el que una mujer fue abatida por un agente de inmigración en Mineápolis parecía ser en defensa propia y acusó a la víctima de haber atropellado al agente.

"La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente de ICE, que al parecer le disparó en defensa propia", dijo Trump en Truth Social.

En imágenes de otro video se observa que el conductor se pasó llevando al oficial de ICE.

Por su parte, el gobernador demòcrata de Minnesota, Tim Walz, se refirió a las imagenes del video que muestra a la mujer bloqueando el paso de ICE y luego el trágico desenlace. "He visto el video. No crean en esta máquina de propaganda. El estado se asegurará de que haya una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia", escribió Walz en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClayTravis/status/2008980688968798326&partner=&hide_thread=false The ICE agent was clearly contacted by the woman in this car. Zoom in on this video. Mayor Frey calling this self defense “bullshit” is an inflammatory lie. pic.twitter.com/Rgf0jE9bYa — Clay Travis (@ClayTravis) January 7, 2026

Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer que fue declarada muerta en la escena. Según testigos, la mujer era una de las que participaba en protestas contra las redadas de ICE.

Noticia en desarrollo...

FUENTE: Redacción y AFP