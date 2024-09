Biden admite que renunció a su candidatura por presiones de "algunos demócratas"

"Había gente a la que le hubiera gustado que me hiciera a un lado para tener la oportunidad de progresar. Lo entiendo. Es la naturaleza humana", dijo Biden este miércoles en una entrevista en la cadena estadounidense ABC.

Pero Biden no mencionó nombres de las personas que presionaron en su partido para obligarlo a renunciar.

Fue el desastroso desempeño de Joe Biden durante su debate del 27 de junio con Donald Trump lo que precipitó los acontecimientos de su caída.

Ese día, desde los primeros segundos de la batalla verbal que él mismo había convocado, decenas de millones de telespectadores vieron a un Biden titubeante, confuso, una imagen que dejó a los demócratas consternados y desorientados.

Estaba resfriado y tosía con frecuencia. Su voz era apagada, se trababa al hablar y dejaba las frases inacabadas.

Un espectáculo doloroso que sacó a la luz las dudas sobre su edad, que su entorno más cercano se había esforzado en sofocar.

La presión de los "pesos pesados"

Con el paso de los días se fueron sumando pesos pesados del partido que pedían la renuncia de Biden.

Uno tras otro, asustados por las encuestas que lo daban como perdedor y por miedo a una victoria abrumadora del republicano Donald Trump, le dieron la espalda. Al comienzo en privado, sugiriéndole que reconsiderara su candidatura.

Los medios de comunicación estadounidenses, citando fuentes anónimas, afirmaron que el expresidente Barack Obama, la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los líderes demócratas en el Congreso Chuck Schumer y Hakeem Jeffries expresaron su preocupación.

Y las imágenes de Joe Biden dando positivo por COVID-19, bajando con dificultades la pasarela de su avión, no hicieron más que amplificar el nerviosismo de su bando.

Pese a su caìda en desgracia dentro de su partido, Biden dijo creer que hubiera vencido a Trump, "es un perdedor", afirmó.

"Nunca creí del todo en las afirmaciones de que, de alguna manera, había una oposición abrumadora a que me presentara de nuevo. No sentí eso", dijo Biden, quien está convencido de que a pesar de su edad --"me resulta difícil incluso decir cuántos años tengo", bromeó, "hubiera vencido a Trump".

Del candidato republicano ha dicho que se trata del presidente "más inusual" que ha tenido Estados Unidos. "En realidad, él no cree en la democracia ni en las barreras que nuestro sistema ha establecido para el abuso de poder", apuntò, pese a que ha sido su administraciòn la que ha perseguido a Trump para cerrarle el camino a la Casa Blanca.

Por otro lado, Biden asegura que la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris --a quien él propuso en un supuesto intento de venganza contra la cúpula del Partido Demócrata--, cuenta con "el coraje y las agallas" suficientes para "hacer lo correcto".

Hasta ahora Harris no logra el impulso que esperaban los demócratas pese a las multimillonarias recaudaciones para su candidatura.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP