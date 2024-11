Biden califica de "escandalosa" la orden de detención de CPI contra dirigentes israelíes

"Independientemente de lo que pueda insinuar la CPI, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás", afirmó el presidente estadounidense después de que la corte con sede en La Haya emitiera pedidos de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, pese a que no tiene jurisdicción porque Israel no es suscriptor del Estatuto de Roma.