Biden nombra a hispana como jefa de campaña para reelección

Originaria de California, Chávez Rodríguez trabaja actualmente con gobernadores, alcaldes y funcionarios de todo el país "para movilizar su apoyo en las prioridades críticas" de Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris, además de liderar la coordinación en la respuesta a emergencias, añade la Casa Blanca en un comunicado.

La latina con el puesto de más alto rango de la Casa Blanca lleva años desempeñando cargos en administraciones demócratas.

Su abuelo, el legendario líder campesino César Chávez, defendió el derecho de los trabajadores agrícolas a un trato humano y mejores condiciones, y cuenta incluso con un día en su honor, feriado, en algunos estados del país: el 31 de marzo.

Este martes, justo cuatro años después de que anunciara su candidatura de 2020, Biden se postuló a la reelección en un video que el demócrata titula "Libertad", porque según él, se va perdiendo.

Biden asegura que hay que seguir librando la "batalla por el alma de la nación" frente a lo que él denomina "extremistas MAGA", acrónimo del lema del expresidente republicano Donald Trump "Make America Great Again" ("Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo"). Pero Biden no se refiere en los mismos términos a grupos extremistas de izquierda como Antifa y Black Live Matter, afines al Partido Demócrata.

El presidente, quien de ser reelegido terminaría su mandato con 86 años, asegura que los republicanos quieren quitar derechos a los estadounidenses y dividir el país; sin embargo, en el lanzamiento de su candidatura llama extremistas a los que no son sus seguidores y son críticos de su gestión.

"Cuando me postulé a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los años venideros tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos", sostiene.

"Sé cuál quiero que sea la respuesta. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección", justifica Biden que no cuenta con el apoyo del 70% de los estadounidenses debido, entre otras cosas, a su avanzada edad.

La campaña electoral también correrá a cargo de Quentin Fulks como subdirector, del productor Jeffrey Katzenberg, la gobernadora Gretchen Whitmer y los congresistas Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn, Chris Coons, Tammy Duckworth y Veronica Escobar.

Esta última, representante por Texas (sur), también es de origen mexicano. Es miembro del Caucus Hispano del Congreso (CHC), integrado por congresistas latinos.

FUENTE: Con información de AFP