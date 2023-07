Biden tiene el récord del presidente con más edad en EEUU

Trump es más joven que Biden cuatro años. El primero nació el 14 de junio de 1946 y el segundo el 20 de noviembre de 1942. Ambos se perfilan como los candidatos para la contienda presidencial de 2024.

trump - biden - debate - elecciones eeuu - AP - sept 2020 Combinación de fotos del presidente Donald Trump y del exvicepresidente Joe Biden durante su primer debate hacia las elecciones presidenciales de noviembre, el martes 29 de septiembre de 2020, en Cleveland, Ohio. AP/Patrick Semansky

Pese a su edad, Joe Biden anunció a sus 80 años que buscará su reelección. El actual mandatario tiene el récord Guinness a la persona más vieja en ser electa como presidente de EEUU al asumir el 20 de enero de 2021 con 78 años y 61 días.

Antes de Biden, el lugar de presidentes con mayor edad lo ocupó Trump y Ronald Reagan. Al asumir el cargo en 1981, Reagan iba a cumplir 70 años, Trump en 2017 tenía 70 años y Joe Biden en 2021, 78 años. También fue el último nacido antes de la Primera Guerra Mundial.

Ha sido el único presidente en celebrar sus 80 años mientras estaba en el poder

Estudios previos han señalado que El 64% de los demócratas quiere un candidato presidencial diferente en 2024, según una encuesta reciente de The New York Times/Siena College. Esos demócratas citan la edad de Biden más que cualquier otro factor a la hora de formular su preocupación.

Una encuesta en abril de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que sólo el 25% de los demócratas menores de 45 años dijeron que definitivamente apoyarían a Biden en una elección presidencial, en comparación con el 56% de los demócratas mayores. Sin embargo, la mayoría de los demócratas de todos los grupos de edad señalaron que probablemente lo apoyarían como candidato del partido.

Biden es el jefe del país más poderoso del mundo y acaba de lanzar a una campaña para que los electores lo mantengan en la Casa Blanca hasta que cumpla 86 años, lo cual atrae una mayor atención a un problema que, según los sondeos, preocupa a la mayoría de los estadounidenses y es motivo de gran zozobra entre los líderes del partido. Y esto pareciera estar generando ruidos entre sus seguidores.

Lo cierto es que todo parece indicar que Trump y Biden miden ya sus fuerzas para las elecciones de 2024.

Conozca la lista de los presidentes con más edad en EEUU y sus periodos