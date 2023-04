Biden y el anuncio de la discordia

MIAMI - En un video prefabricado, en el horario establecido, y por supuesto el día esperado, Biden anunció su candidatura oficial a la reelección en 2024. Propenso a deslices y lagunas de silencio en parlamentos recientes, la armada demócrata , según ha sido tendencia en foros de debate, no quiso tomar el riesgo de exponerlo a un discurso en vivo, sobre todo después de los resultados de las últimas encuestas que lo hunden en la impopularidad. En pocas palabras, el presidente octogenario genera más dudas que certezas (tampoco se vislumbra otro candidato de peso a competir en una presunta contienda electoral) y encuentra duras críticas incluso dentro de su propio partido.

Sin embargo, a pesar de la palmadita en la espalda por parte de Obama, el apoyo se fractura dentro del bloque demócrata. Robert F. Kennedy Jr. (anunció su candidatura para la nominación presidencial) resaltó diferencias con Biden acerca de "la influencia corporativa en el gobierno, la censura, libertades civiles, pobreza, corrupción y política de guerra, entre otros" y aseguró esperar con ansias los debates en las elecciones primarias.

Mientras, la también candidata por el Partido Demócrata, Marianne Williamson, criticó al presidente por el contenido de su mensaje, al que calificó de preocupante “Su comentario de que ha luchado para que todos ‘tengan una oportunidad justa’ contradice su negativa a luchar por un salario mínimo más alto, hacer permanente el crédito fiscal por hijos o ponerse del lado de los trabajadores ferroviarios que intentan negociar el pago por enfermedad”.

En conversación con DIARIO LAS AMERICAS, al abogada y analista Isidora Velázquez dijo que el anuncio es bienvenido más allá de lo esperado porque Biden es "un presidente que, si bien es cierto tiene críticas dentro del partido; la crítica principal es la de su edad y no de su trayectoria. En el anuncio se enfocó, más en pelear por la democracia y los efectos negativos que sobreviven de enero seis (sucesos del capitolio). También habla de economía, tema que llama a las personas a votar porque, aunque ha mantenido buenos niveles de desempleo, el bolsillo y la inflación se siente. De igual manera se trata un tema esencial en varios estados como lo es la inmigración.

Ante la sospechosa ayuda multimillonaria que el mandatario ha desembolsado de manera descontrolada a Ucrania, Velázquez apunta que era “esencial involucrarnos sin la necesidad de mandar tropas que era la crítica fundamental que tuvimos en Afganistán”

“Todo parece indicar que va a ser un Deja Vú de la elección pasada. Trump es el favorito de los republicanos, aunque el gobernador de Florida Ron DeSantis, el candidato más cercano en cuanto a los números aún no ha anunciado su candidatura. El Partido Demócrata ya le dio su total apoyo a Biden”

La analista política Maribel Balbín, subrayó a DIARIO LAS AMERICAS que de los 45 presidentes que hemos tenido, solamente 11 de ellos han perdido su reelección, pero todos han ido a reelección, con la excepción del presidente [Lyndon B.] Johnson, que no se postuló. El presidente Biden “no tiene ninguna razón para no continuar con lo que ha sido un precedente de los presidentes al postularse”.

No obstante, la opinión pública y en sentir de muchos norteamericanos no se alinean con la idea de la reelección.

En un video de respuesta al lanzamiento de campaña de su sucesor Donald Trump llamó a Biden, el "peor presidente en la historia de EEUU" e hizo hincapié en que la decisión de Biden sobre postularse a la reelección es "contraproducente" para él mismo. “se podrían "tomar a los cinco peores presidentes de la historia de EEUU y ponerlos juntos, y no habrían hecho el daño que Joe Biden le ha hecho a nuestra nación en solo unos pocos años. Ni siquiera de cerca".

“Gracias a la calamidad del gasto socialista de Joe Biden, las familias estadounidenses están siendo diezmadas por la peor inflación en medio siglo”, argumentó el exmandatario.

El analista Frank Rodríguez, argumenta a DIARIO LAS AMERICAS que el anuncio parte de la superstición del propio Biden al elegir el mismo día que realizó la vez anterior. No obstante, en cuanto al contenido del discurso y la nula referencia a las crisis que su administración ha creado, Rodríguez sostiene que “él (Biden) simplemente va a ignorar eso. Su campaña, su primer discurso, habla desde lo cultural, diciendo que las personas están perdiendo el derecho sobre sus propias decisiones. Por ejemplo, las mujeres en cuanto al aborto. Alega que los republicanos están prohibiendo libros en las escuelas cuando en realidad están prohibiendo pornografía, pero aprovecha y dice que están prohibiendo libros en general, entonces se escuela afirmando en que quieren quitar el seguro social. O sea, va a ignorar todos los temas que no le conviene”

De igual manera el analista Armando Ibarra asegura que “incluso una mayoría de demócratas cree que el presidente Biden no debiera postularse para la reelección” y “esto es porque el pueblo americano, demócratas, republicanos, independientes, no importa el partido, cree que ya [Biden] no tiene la capacidad de liderar y hemos visto las consecuencias de su falta de liderazgo”.

“Nos estamos quedando sin tiempo y serían cuatro años más de este desastre”, enfatiza.

Números que no favorecen

“Biden no es popular. Es un hecho. Ni él ni su trabajo, ni su gestión dentro o fuera de EEUU” dice un señor en un puesto matutino donde toma un café en pleno corazón de la pequeña Habana.

Lo anterior pudiera ser reflejo del sentir generalizado. Un sondeo de NBC News asegura 7 de cada 10 votantes creen que Biden no debiera competir en las elecciones de 2024. El principal impedimento es su edad y su capacidad.

El senador estadounidense Marco Rubio en entrevista a la emisora radial La Poderosa 670 AM declaró: “Aquí se ve claramente que Joe Biden es una persona que está impedida. Joe Biden realmente nunca fue una persona que siempre decía disparates, pero obviamente ha llegado a un punto de su vida en el cual es notable su estado. Es peligroso porque los enemigos de EEUU lo están viendo y están calculando. Ellos ven esas imágenes en la televisión y escuchan los disparates que dice. Si él está así ahora, se va a empeorar en unos dos o tres años”

En noviembre de 2021 y en febrero de 2023, Biden se sometió a chequeos de que concluyeron que gozaba de "buena salud". Lo cierto es que camina más lento y a menudo se le traba la lengua al hablar en público, dos condiciones que espantan incluso a algunos de sus simpatizantes.

Si Biden fuese reelegido, el actual presidente terminaría el mandato a la edad de 86 años.

Jaime Flores, vocero del Partido Republicano, dijo que son muy malas noticias para Biden y dice que los demócratas no tienen otros candidatos para competir, todo lo contrario, a lo que sucede en un Partido Republicano que calificó de "saludable, lleno de opciones y tendencias".

Otra encuesta, la de Associated Press confirma el panorama poco alentador para Biden al revelar que la mayoría de los estadounidenses, incluso los demócratas, preferirían que no se presentara, aunque los demócratas todavía están dispuestos a votar por él en unas elecciones generales.

La encuesta, realizada entre 1.230 adultos estadounidenses, reveló que sólo al 26% de los encuestados les gustaría ver a Biden presentarse de nuevo en 2024, frente al 73% que dijo que no debería hacerlo.

En temas relacionados a la economía Biden ha sido un desastre. La mayoría de los estadounidenses sufre la peor inflación en las últimas cinco décadas y precios exorbitantes que reducen el valor real del dinero que se percibe como salario. Si de cierta forma de han logrado frenar las decisiones sin sentido es por la distribución del congreso que le dio el poder a los republicanos en la cámara baja.

El otro bando

En el Partido Republicano el expresidente Trump aparece, según la encuesta de NBC, tiene el mayor índice de aprobación con el 46%, seguido por el gobernador Ron DeSantis con el 31%, el expresidente Mike Pence con el 6% de aprobación y la exembajadora de la ONU, Nikki Haley con apenas el 3%.

Pese a los juicios al expresidente Trump sigue punteando en las encuestas, y en una relación inversa a la impopularidad de Biden, 7 de cada 10 republicanos apoyan a Trump.

El magnate de 76 años también es candidato a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y tiene probabilidades de ganarla pese a estar procesado por un tribunal de Nueva York y de ser objeto de varias investigaciones que para muchos es parte de un entramado de venganza política o una especie de cacería de brujas.

El analista Frank Rodríguez subraya que desde que fue encausado ha crecido la simpatía hacia Trump porque las personas se dan cuenta y de las verdaderas razones por las que lo vienen acosando desde hace tanto tiempo.

De igual manera reconoce que una fórmula con DeSantis fuera una especie de “Dream team” (equipo de ensueño) para los republicanos, aunque “hay un pequeño inconveniente. La Constitución prohíbe que el vice y el presidente sean del mismo estado y va a ser muy difícil que de Santi se mude de la Florida, pero ese sería el “matrimonio ideal”.

Biden está convencido de que si logró derrotar a Trump una vez puede conseguirlo de nuevo gracias a su personalidad afable y su programa "unificador". ¿Cuáles serían las posibilidades de Biden si se enfrentara a un rival más joven en noviembre de 2024, como por ejemplo el gobernador de Florida Ron DeSantis, de 44 años?

Mucho y poco tiempo, según el color del cristal con que se mire para las elecciones del 20204. Esta es la cuarta campaña presidencial de Joe Biden: antes de ser elegido en 2020, fue candidato en 1988 y 2008.